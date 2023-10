Harga Tiket Masuk The Great Asia Africa Lembang Bandung dan Jam Bukanya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Apabila sedang berkunjung ke Bandung, Anda bisa mengunjungi The Great Asia Africa Lembang. Destinasi wisata satu ini menyajikan berbagai keindahan negara-negara Asia dan Afrika di sebuah taman miniatur. Di setiap miniatur negaranya, Anda akan menemukan spot foto instagrammable yang estetik, lumayan untuk dipajang di media sosial.

Dengan lokasi strategis di Lembang, Bandung, The Great Asia Africa hanya berjarak 12 km dari Alun-alun Bandung atau 45 menit waktu tempuh perjalanan. Akses menuju lokasi tempat wisata Lembang ini bisa menggunakan tol dan jalan utama. Aksesnya bisa menggunakan transportasi pribadi ataupun angkutan umum.

Harga Tiket Masuk

Promo Tiket Gratis di Bulan Oktober

Oktober ini sedang ada promo tiket gratis bagi Anda yang naik KA Cepat Whoosh. Cukup menunjukkan tiket KA Cepat, Anda berkesempatan dapat free entry di The Great Asia Africa. Promo ini hanya dapat dipakai oleh satu orang dan satu kali saja. Promo berlaku mulai 22 Oktober 2023. Khusus Anda yang naik KA Whoosh bisa klaim promo H+15 dari tanggal keberangkatan sesuai tiket. Info terupdate dari akun instagram official @thegreatasiaafrica.id.

Harga Tiket untuk Masyarakat Umum

Untuk masyarakat umum, pengunjung dikenakan biaya Rp 50.000, sudah termasuk akses masuk wisata serta bonus makanan atau minuman. Tukarkan voucher ini agar mendapatkan dua pilihan bonus gratis. Bonus ini berupa pilihan snack sosis atau minuman ringan. Bagi pengunjung yang berusia di bawah 2 tahun tidak dikenakan biaya alias gratis.

Jam Buka

The Great Asia dan Africa Lembang buka setiap hari. Pada hari kerja (Senin-Jumat) buka mulai pukul 09.00-18.00 WIB. Hari weekend (Sabtu dan Minggu), buka lebih lama, yaitu di pukul 08.00-18.00 WIB. Jam operasional akan berbeda apabila sedang ada hari raya tertentu. Untuk pertanyaan dan informasi detail mengenai jam buka dapat menghubungi langsung via DM Instagram @thegreatasiaafrica.id.

Hal Menarik di The Great Asia Africa Lembang, Bandung

The Great Asia Africa yang berkonsep unik ini menyimpan banyak hal menarik bagi wisatawan. Destinasi wisata ini tidak hanya sebagai tempat healing sembari berfoto-foto. The Great Asia Afrika memadukan wisata alam, wisata kuliner, dan wisata edukasi yang ramah bagi semua kalangan. Mulai dari anak kecil, anak muda, dan keluarga bisa menikmati keindahan wisata di sini. Berikut 3 hal menarik yang perlu Anda coba di The Great Asia Africa, Lembang, Bandung.

1. Travelling 7 Negara di The Great Asia Africa

Keindahan 7 negara dari Benua Asia dan Afrika dapat Anda nikmati selama berada di The Great Asia Africa Lembang. Tujuh negara tersebut antara lain Jepang, Indonesia, India, Afrika, Timur Tengah. Korea, dan India. Setiap negara memiliki paviliun masing-masing berisi replika bangunan ikonik dan unsur sejarah di dalamnya.

The Great Asia Africa Lembang menjadi primadona bagi wisatawan yang ingin belajar budaya mancanegara. Banyak sekolah yang menjalankan study tour berkeliling di sini. Selain itu, wisata ini cocok bagi keluarga yang ingin mengajak anak belajar sejarah dunia.

Bangunan bersejarah di tiap negara menjadi tempat belajar yang mengasyikkan. Contohnya, bangunan bersejarah di Paviliun Jepang. Bangunan Kyoto Jepang mempunyai kuil Kinkaku-Ji dan hutan bambu Arashiyama. Negara lainnya, yaitu Korea Selatan, pengunjung akan terkagum dengan keindahan rumah tradisional khas Korea. Ruman ini berkonsep sederhana terbuat dari kayu dilengkapi kuali kuno, sekilas mengingatkan drama-drama lawas Korea.

2. Cosplay Jadi Warga Negara Lain

Sekali-kali mencoba menjadi warga negara lain seru, lho! Di The Great Asia Africa, Anda bisa seharian memakai pakaian tradisional khas negara Korea Selatan, Jepang, India, dan Vietnam. Bahkan, cosplay jadi Aladdin dan Jasmine.

Pakaian tradisional disewakan oleh pihak The Great Asia Africa. Tarif penyewaan dikenakan per jam. Berikut daftar harga penyewaan kostum tradisional:

- Jasmine dan Aladdin

Karakter ikonik yang berkembang di Timur Tengah dan India ini menjadi daya tarik bagi wisatawan. Banyak yang ingin mencoba sensasi sehari menjadi karakter populer ini. Biaya penyewaan kostum dikenakan sebesar Rp 75.000 per jamnya.

- Hanbok

Pecinta K-pop wajib coba baju tradisional khas korea ini. Tarif penyewaan baju hanbok, yaitu sebesar Rp 50.000 per jam.

- Kimono dan Yukata

Baju Kimono sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Pakaian tradisional khas Jepang ini disewakan mulai dari harga Rp 100.000 per jam.

3. Coba Face Painting di Pavilium Jepang

Melukis di atas kanvas sudah biasa tapi melukis di wajah? Wah, menarik ya. Anda bisa mencoba face painting di Paviliun Jepang The Great Asia Africa. Wajah menjadi media lukis untuk gambar karakter. Jangan khawatir, pelukis face painting ini asli orang Jepang yang sudah lihai. Karakter face painting yang bisa dipilih ada gambar kucing, harimau, ataupun lainnya. Pengunjung bisa request juga karakter face painting yang diinginkan. Jepretan foto yang dipajang bisa jadi referensi face painting yang diinginkan.

Nah, itulah penjelasan tentang tempat wisata Bandung The Great Asia Africa, Lembang. Kapan lagi bisa mampir di 7 negara seharian?

NETHANIA ROMAULI

