3 Destinasi Wisata Paling Mahal di Dunia Ada di Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Menurut penelitian yang dilakukan SavingSpot dengan mengamati ulasan destinasi wisata global di TripAdvisor, diperoleh sepuluh objek wisata termahal di dunia. Dengan tiga urutan teratas berada di Inggris.

Objek wisata yang menempati posisi pertama merupakan kabar buruk bagi penggemar Harry Potter. Sebab posisi itu ditempati Warner Bros Studio Tour – The Making of Harry Potter.

Di tempat ini, penggemar Harry Potter dapat mengunjungi lokasi syuting ikonik dari film tersebut dengan biaya 53,50 pound sterling atau sekitar Rp 1 jutaan per orang dewasa di atas 16 tahun, dan 43 pound sterling atau sekitar Rp 830 ribu untuk anak-anak.

Menurut pemberi komentar yang berkunjung pada bulan Juli 2023, mengeluhkan biaya sebesar 40 pound sterling atau sekitar Rp 770 ribu untuk empat atau lima foto digital dan satu cetakan. "Bagaimana Warner Bros. bisa membenarkan biaya itu?" tulisnya.

Dia selanjutnya menyebut butter beer £6,95 atau sekitar Rp 134 ribu. "Pada dasarnya itu minuman limun dan krim kocok dalam cangkir plastik untuk dibawa pulang. Saya kira itulah biaya sihirnya,” tambahnya.

Sementara urutan kedua adalah resor Legoland Windsor yang populer. Tiket masuk obyek wisata itu ada tiket harian yang dapat dipesan mulai dari 34 pound sterling atau sekitar Rp656 ribu untuk anak-anak dengan tinggi di atas 90 centimeter. Di bawah 90 centimeter masih gratis.

Tempat ketiga adalah London Eye yang ikonik di London. Biaya masuknya mulai dari 25,50 pound sterling atau sekitar Rp 492 ribu untuk orang dewasa.

Setelah tiga obyek wisata di Inggris, urutan berikutnya adalah Burj Khalifa di Uni Emirat Arab, The View from the Shard di Inggris, Universal Studios Florida di Amerika Serikat, Blue Lagoon di Islandia, Magic Kingdom Park di Amerika Serikat, Warwick Castle di Inggris, dan Empire State Building di Amerika Serikat.

Destiansi wisata ramah kantong di Inggris

Ada banyak destinasi wisata yang murah di Inggris. Misalnya, London Mithraeum atau The Horniman Museum yang menarik, keduanya gratis. Museum lainnya termasuk V&A, The Science Museum, dan The Natural History Museum juga bebas masuk. Atau jika Anda ingin menghindari keramaian, ada juga jalur Winnie The Pooh di Aldenham Country Park untuk membuat mereka merasa nyaman dan lelah.

