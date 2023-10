MotoGP Mandalika Usai, Angkasa Pura Sebut Sejumlah Pembalap Terkesan pada Bandara Lombok

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gelaran MotoGP Seri Grand Prix of Indonesia 2023 di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang telah usai di akhir pekan lalu ternyata masih menyisakan sebuah cerita menarik. PT Angkasa Pura (AP) I mengklaim pembalap yang berlaga di seri ke-15 kejuaraan MotoGP musim 2023 mengaku terkesan dengan keramahtamahan dan layanan Bandara Lombok.

Dalam keterangan pers AP 1, Jum’at 20 Oktober 2023, pembalap asal Afrika Selatan, Brad Binder, memuji keramahtamahan Bandara Lombok. "Semuanya terasa menyenangkan. Saya rasa semuanya sangat spesial, begitu ramah. Saya sangat menikmati waktu saya di sini, " kata Binder yang membela panji tim Red Bull KTM Factory itu.

Kesan positif juga disampaikan oleh pembalap tim LCR Honda Idemitsu asal Jepang, Takaaki Nakagami. "Bandara Lombok sangat bersih dan sangat bagus. Setelah balapan saya bertemu dengan banyak fans dari Indonesia di Bandara Lombok. Saya begitu menikmati Indonesia, Lombok, dan Sirkuit Mandalika," ujar Takaaki Nakagami.

Sedangkan pembalap rising star kelas Moto3 Mario Suryo Aji mengaku merasakan banyak peningkatan layanan di Bandara Lombok. "So far, so good selama dua tahun landing di Lombok, jadi saya merasa nyaman," ucap pembalap dari tim Honda Team Asia tersebut.

Bandara Lombok yang merupakan pintu gerbang udara menuju Lombok secara khusus telah dipersiapkan untuk menyambut gelaran akbar kejuaraan dunia MotoGP. Di antaranya, bandara itu dipasangi instalasi photobooth bertema podium untuk lokasi berfoto yang menarik, dekorasi lintasan khas Sirkuit Mandalika di lantai terminal bandara, serta bekerja sama dengan Pertamina selaku sponsor utama Grand Prix of Indonesia 2023 untuk membuka gerai penjualan merchandise resmi MotoGP.

AP1 juga memastikan alur pelayanan keberangkatan dan kedatangan penumpang serta pengaturan operasional pesawat udara dapat berjalan secara optimal, sehingga tidak menimbulkan antrean pelayanan baik di dalam terminal bandara maupun di area sisi udara pada jam sibuk atau peak hour.

Direktur Utama AP1 Faik Fahmi, mengatakan, mereka juga memastikan agar seluruh pengguna jasa bandara dapat terlayani dengan baik, serta dapat merasa nyaman selama berada di Bandara Lombok.

"Bandara Lombok merupakan tempat pertama bagi para pembalap, kru, dan ofisial tim untuk menginjakkan kaki di Lombok, sehingga kami berkomitmen untuk dapat memberikan impresi positif bagi para peserta dan penonton kejuaraan selama berada di bandara," kata Faik Fahmi.

SUPRIYANTHO KHAFID

