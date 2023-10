Tahun Depan, Amsterdam Terapkan Pajak Turis Tertinggi di Eropa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jika berencana mengunjungi Amsterdam tahun depan, siap-siap akan mengeluarkan biaya lebih besar. Pejabat pemerintah di Belanda mengumumkan pajak pariwisata baru yang akan mulai berlaku di kota itu pada 2024, yang merupakan pajak tertinggi di seluruh Eropa.

Meskipun tanggal pastinya belum diketahui, Amsterdam akan menaikkan pajak kamar hotel menjadi 12,5 persen pada 2024. Saat ini, tarifnya adalah 7 persen dari tarif kamar, ditambah €3 (Rp50 ribu) per orang yang menempati kamar.

Dalam praktiknya, pengunjung akan dikenakan pajak rata-rata sebesar €21,80 (Rp364 ribu) per malam, berdasarkan tarif kamar rata-rata sebesar €175 (Rp2,9 juta). Ini berarti peningkatan dari pajak rata-rata sebelumnya sebesar €15,25 (Rp254 ribu) per malam.

Peningkatan pajak ini terutama akan berdampak pada wisatawan yang menginap atau tiba melalui kapal pesiar. Pajak untuk penumpang kapal pesiar yang singgah di pelabuhan juga akan naik dari €8 (Rp133 ribu) per kepala menjadi €11 (Rp184 ribu) per pengunjung per hari.

Hester van Buren, Wakil Wali Kota Bidang Keuangan, menjelaskan dalam sebuah pernyataan bahwa pengunjung akan berkontribusi pada sumber daya keuangan kota. Pemasukan dari pajak turis ini akan digunakan untuk mengelola konsekuensi dari pariwisata yang berlebihan. Selain itu, dana akan dialokasikan untuk menjaga kebersihan jalan dan menyelesaikan masalah-masalah mendesak di lingkungan dan distrik.

Laporan lebih lanjut menambahkan bahwa pajak wisatawan akan mengalami kenaikan lebih lanjut untuk mendukung peningkatan pengeluaran, memastikan bahwa pengunjung memberikan kontribusi yang lebih besar kepada kota. Kenaikan ini dinilai dapat mengatasi kekhawatiran atas pariwisata dan meringankan beban keuangan penduduk Amsterdam dan Weesp.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Keputusan untuk menaikkan pajak turis ini merupakan bagian dari inisiatif untuk meringankan beban keuangan penduduk selama masa-masa sulit ini dan menghindari kenaikan pajak properti atau biaya parkir.

Amsterdam bukan satu-satunya kota yang berupaya meningkatkan pendapatan dari pengunjung. Islandia juga berencana menerapkan pajak baru bagi wisatawan untuk mendukung tujuan iklim dan keberlanjutan negara tersebut. Adapun Venesia berniat menerapkan tarif bagi wisatawan harian tahun depan, selain tarif menginap semalam yang sudah ada.

AFAR | TIMES OF INDIA

Pilihan Editor: Amsterdam Tolak Kedatangan Kapal Pesiar, Ini Alasannya