Rekomendasi 6 Tempat Makan Dimsum Enak dengan Varian Lengkap di Bandung

TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai wisata kulinernya membuat Bandung menjadi daya tarik wisatawan selain terkenal akan destinasi wisatanya. Bandung, memang menjadi salah satu surga kuliner yang enak, salah satunya yakni dimsum.

Varian dimsum juga tersedia beragam, mulai dari siomay, hakau, bakpau, pangsit, dan lumpia. Ada banyak tempat makan dimsum yang ada di Bandung. Dari sekian banyak tempat makan dimsum di kota Bandung, Berikut rekomendasi tempat makan dimsum enak di Bandung.

1. Dimsum 9 Ayam

Dimsum 9 ayam adalah tempat yang kerap didatangi para pencari dimsum halal. Terletak di Jalan Pasir Kaliki No 170, Resto ini mengusung konsep open kitchen. Para pengunjung bisa melihat bagaimana aneka dimsum seperti siomay, hakau, lumpia dan bakpao dibuat. Resto ini juga menyajikan berbagai makanan Cina lainnya seperti bubur ayam, aneka bakmi, ceker dan sup lumpia yang gurih dan hangat.

Resto itu juga menyediakan Lo Mai Kai, Bubur Pitan, Cheong Fun. Tak lupa, enoki gorengnya yang gurih dan renyah. Di tempat ini, harga makanan juga cukup terjangkau, hidangan yang dijual di kisaran Rp 8 ribu hingga Rp 38 ribu.

2.Java Dimsum

Dimsum terenak Berlokasi di Apartemen Grand Asia Afrika Ruko KOA 15, Jalan Karapitan Nomor 1, Kota Bandung. Kedai dimsum ini menyediakan berbagai varian dimsum yang dapat dipilih.

Kedai ini menyediakan berbagai macam jenis, seperti siomay ayam, siomay ayam udang, lumpia udang kulit tahu, siomay seafood, simoay nori, hakau, hisit kao, angsio kaki ayam, dan lumpia ayam kulit tahu. Dimsum Java dibandrol dengan harga berkisar Rp. 15.000-Rp 50.000.

3. Dimsum House

Untuk para pelajar dan mahasiswa yang ingin merasakan dimsum dengan harga murah dan enak tapi mengenyangkan, anda dapat mendapatkannya di Dimsum House. Berlokasi di jalan Gelap Nyawang tepat dibelakang Masjid Salman ITB (Institut Teknologi Bandung).

Dengan harga yang dijual murah yakni Rp 13 ribu per porsi, membuat Dimsum House ini tidak pernah kesepian pembeli. Ukuran dimsum yang cukup besar dengan cocolan saus chili yang pedas membuat kenikmatan tersendiri bagi penikmat dimsum.

4. Bamboo Dimsum

Untuk anda penggemar makanan all you can eat, dapat mencoba rekomendasi dimsum selanjutnya yakni Bamboo Dimsum. Dengan harga per orang yakni Rp 58 ribu dengan minimal yang perlu anda makan berdua supaya bisa makan sepuasnya. Sistem disini pertama, anda harus membayar terlebih dahulu.

Kemudian akan datang pelayan dengan memberikan dimsum ronde pertama yaitu dimsum basah dan setelah habis akan ada dimsum ronde kedua yakni dimsum kering. Seperti dalam sistem all you can eat pada umumnya, jika makanan tidak habis akan dikenakan charge.

5. Kedai 170

Selanjutnya adalah dimsum 170, yang berlokasi tepat di depan Clicksquare. Dimsum ini dibandrol dengan harga Rp 13.000-Rp 20.000 an per porsi. Memiliki perbedaan dengan dimsum pada umumnya, Kedai 170 ini memiliki cita rasa seafood yang lebih mewah. Sayang, kedai 170 hanya menyediakan saus biasa bukan saus chilli pada cocolan dimsum umumnya.

6. Kaybun Dimsum

Pernah viral di pertengahan tahun 2022, kaybun dimsum ternyata telah berdiri sejak Maret 2018 silam. Kaybun sendiri menawarkan berbagai macam dimsum yang jarang anda temukan di tempat dimsum lain. Seperti, siomay cumi, bakso susu, dan pastel singapore. Semua varian dimsum ini dibandrol dengan harga Rp 16 ribu untuk 4 buah.

7. Great Dimsum Bandung

Berlokasi di samping Pet Park seberang Shabu Hachi, Jalan Cilaki Nomor 43, Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung. Memiliki menu favorit yang ada di Great Dimsum yakni Cakue Siomay isi keju, dimsum house, dimsum ayam kulit, dan dimsum kulit tahu. Harga dimsum disini mulai dari Rp 15 ribu-an saja untuk satu porsi.

