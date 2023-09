6 Lokasi Syuting Drakor yang Menjadi Destinasi Wisata Unggulan Korea Selatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor memiliki berbagai adegan di beberapa tempat untuk memanjakan mata para penonton dan mendapatkan cuplikan menarik. Setelah drakor tersebut tayang, tempat yang dahulunya sebagai lokasi syuting berubah menjadi destinasi wisata.

Sebab, tempat yang menjadi scene ikonik dalam drakor akan dikunjungi oleh masyarakat. Berikut merupakan beberapa tempat syuting drakor yang menjadi destinasi wisata, yaitu:

1. Danau Brienz, Iseltwald, Swiss

Merujuk switzerlandical, Iseltwald menjadi tempat yang populer selama bertahun-tahun berkat drakor ternama berjudul Crash Landing on You (2019). Pada drakor tersebut, karakter utama memainkan piano di Danau Brienz, Iseltwald sehingga membuat masyarakat berbondong-bondong ingin mengetahui lokasi syutingnya.

Selain pernah dijadikan lokasi syuting drakor populer, danau ini juga menawarkan pemandangan yang menakjubkan dihiasi oleh bunga-bunga cantik. Selain itu, pengunjung juga dapat melihat banyak arsitektur tradisional di Iseltwald serta kawasan pejalan kaki di sepanjang danau dengan suasana penuh ketenangan.

2. Pulau Jeju

Pulau Jeju merupakan sebuah desa dengan sebutan Jeju Folk Village yang menawarkan pemandangan alam dan beberapa museum kekinian, seperti Bonte Museum. Selanjutnya, pemandangan bunga camellia juga terdapat di pulau ini dengan nama Camellia Hill.

Gunung Halla pun menjadi pelengkap indah dari salah satu pemandangan alam yang ditawarkan Pulau Jeju. Dengan keindahan dari Pulau Jeju ini, banyak drakor yang melakukan syuting di sana, antara lain Our Blues (2022), Check out the Event (2021), dan Something in the Rain (2018).

3. Cheonjuho Lake

Cheonjuho Lake merupakan danau dengan air jernih yang berdinding tebing tinggi. Danau dengan pemandangan alam asri ini terbentuk karena aktivitas tambang yang memiliki kedalaman 25 meter. Danau ini pernah dijadikan lokasi syuting The Legend of The Blue Sea (2016) sehingga ramai orang mengunjunginya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

4. Maiim Vision Village

Lokasi syuting King the Land, Maiim Vision Village menjadi destinasi wisata baru yang semakin ramai dikunjungi usai drakor ini tayang. Maiim Vision Village adalah pusat komunikasi Maiim Group, salah satu perusahaan makanan dan kosmetik raksasa Korea Selatan. Berdasarkan koreatravelpost, tempat ini juga telah digunakan sebagai lokasi syuting untuk beberapa drakor, seperti Secret Garden, What's Wrong with Secretary Kim, dan Vincenzo.

5. Okjeong Central Park

Okjeong Central Park menjadi lokasi syuting It's Okay Not To Be Okay (2020) yang dibintangi Seo Ye Ji dan Kim Soo Hyung. Tempat ini sudah dibuka sejak Mei 2017 yang merupakan taman umum di kawasan Okjeong Yangju. Daya tarik utama taman ini terletak di sebelah aula pertunjukan dan area istirahatnya karena adanya air mancur musikal yang beroperasi selama musim panas dan mengeluarkan air berwarna menari mengikuti irama musik, seperti dikutip koreandramaland.

6. Cheongha Market

Adegan di Pasar Gongjin dalam drakor Hometown Cha Cha mencuri perhatian para penonton sehingga banyak dari mereka yang mengunjungi tempat ini. Pasar Gonjing tersebut terletak di Cheongha Market. Pasar kecil ini tergambarkan nyaris mirip seperti dalam drakor Hometown Cha Cha. Bahkan, ketika mengunjungi pasar ini, pengunjung seolah-olah dapat mendengar lagu khas drama, Romantic Sunday, seperti dilansir visitkorea.or.kr.

RACHEL FARAHDIBA R | TIM TEMPO.CO

Pilihan Editor: 7 Lokasi Drakor Merupakan Destinasi Wisata Populer di Korea Selatan