7 Lokasi Drakor Merupakan Destinasi Wisata Populer di Korea Selatan

TEMPO.CO, Jakarta - Tidak dapat dipungkiri, drama Korea atau drakor telah menjadi hit besar di seluruh dunia. Tak hanya itu, selain dramanya, kita juga sering menyukai segala hal yang berbau Korea akhir-akhir ini, misalnya film, produk kecantikan, budaya, dan banyak hal lainnya.

Korea Selatan tidak hanya menciptakan basis penggemar yang berdedikasi di seluruh dunia, tetapi juga telah membuat kemajuan dalam industri hiburan global. Selain itu, bagi orang-orang yang bahkan bukan penggemar Korea tetapi juga pecinta perjalanan, mereka juga sering mengunjungi lokasi K-drama populer dimana beberapa adegan drama ikonik diambil.

Jika akhir-akhir ini Anda sedang menonton drama Korea, Anda pasti tahu bahwa tempat-tempat yang ditampilkan di dalamnya, baik itu kedai ayam goreng atau kota tepi pantai yang menakjubkan adalah tempat yang pasti ingin Anda kunjungi. Untuk itu, berikut kami rekomendasikan 5 lokasi syuting drama Korea berdasarkan outlooktraveller.com, yang bisa Anda kunjungi saat berkunjung ke Korea Selatan.

1. Terowongan Grafiti Sinchon, Seoul

Jika Anda merupakan penggemar drama Korea Goblin, pasti Anda tidak asing dengan terowongan yang dilewati Kim Shin dan malaikat maut saat seseorang pengendara motor melewati mereka sambil berteriak untuk mengambil jalan samping. Pemandangan ini diambil dengan indah di dalam dan sekitar terowongan, dengan seni grafiti yang cerah terlihat jelas.

Meskipun grafiti yang ditampilkan pada adegan tersebut kini telah tergantikan dengan sesuatu yang baru, ini tetaplah tempat yang unik untuk dikunjungi. Jika Anda ingin berfoto dengan latar belakang dinding terowongan yang indah ini, Anda bisa langsung menuju Pintu Keluar 1 Stasiun Sinchon di Jalur Gyeongui. Terowongan ini terletak di sebelah kiri gedung Megabox.

2. Tembok Benteng Seoul

Salah satu lokasi syuting drama Korea di Seoul, Tembok Benteng Seoul menawarkan pemandangan kota yang megah. Dalam episode kedua Touch, Han Soo Yeon terlihat duduk di sini, setelah menelusuri banyak iklan untuk mencari pekerjaan.

Dilansir dari Lifestyleasia.com, tempat ini menghidupkan sejarah Seoul karena berbatasan langsung dengan kota yang sebelumnya bernama Hanyang. Tembok sepanjang 19 km ini dibangun di sepanjang punggung empat gunung bagian dalam Seoul yaitu Baegaksan, Naksan, Namsan, dan Inwangsan. Namun demikian, tempat ini wajib dikunjungi tidak hanya bagi penggemar drama Korea, tetapi juga penggemar sejarah.

3. Aliran Cheonggyecheon

Aliran ini terletak di alun-alun yang didasarkan pada desain Bojagi tradisional Korea yang digunakan untuk tekstil. Dengan arsitektur unik yang menampilkan 22 jembatan di sekitar sungai, lampu ini menyala pada malam hari dan merupakan pemandangan yang patut untuk dilihat. Sempurna untuk jalan-jalan romantis yang menyenangkan, Cheonggyecheon adalah tempat Do Yong Sik berjalan tanpa harapan di You Raise Me Up.

4. Busan

Jika Anda pecinta drama Korea yang menyatukan dua aktor dan aktris legendaris Korea Selatan dalam pernikahan di dunia nyata, Crash Landing on You, tempat ini adalah lokasi yang harus Anda kunjungi. Ingat hotel di Pyongyang tempat Se Ri bertemu dengan Gu Seung Joon di drama ini? Ya, lokasinya berada di daerah Busan. Selain itu, Busan juga terkenal dengan pantai, gunung, dan kuilnya yang ikonik.

5. Desa Bukchon Hanok

Tempat ini menawarkan rumah tradisional yang dibangun dengan gaya arsitektur tertentu. Beberapa drama Korea telah dilakukan di lokasi ini. Salah satu yang paling terkenal adalah Sanggojae, rumah yang ditampilkan sebagai kediaman Park Gae In dalam drama Korea Personal Taste/Perfect Match & Rdquo. Anda pun bisa menyewa Hanbok atau pakaian tradisional Korea disini dan langsung mengambil foto.

6. Itaewon

Serial drakor yang menggunakan yang berlatar belakang Itaewon berjudul Please Find Her. Dikutip dari mydramalist.com, menceritakan seorang pria muda Belanda, Jan, terbang 8000 kilometer dari Belanda ke Seoul untuk mencari gadis yang ia cintai pada pandangan pertama.

Selain itu juga drakor Itaewon Class merupakan serial drama Korea pertama yang secara jelas menampilkan suasana dan kultur masyarakat Itaewon. Serial ini dibintangi oleh Park Seo-joon, Kim Da-mi, Yoo Jae-myung dan Kwon Nara. Menariknya, serial ini diadaptasi langsung dari kisah webtoon dengan nama yang sama, dan mulai dirilis pada 2020.

7. Bukit Angin atau Windy Hill

Windy Hill atau Bukit Angin merupakan tempat syuting beberapa drama Korea favorit seperti Eve’s Garden dan Merry-Go-Round. Bukit Angin ini menyuguhkan pemandangan yang eksotis dan romantis cocok untuk berfoto bersama orang-orang tercinta.

