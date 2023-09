Milad ke 11 Pondok Pesantren Gus Miftah, 15 Ribu Cup Susu Kambing Etawa Dibagikan Pecahkan Rekor MURI

Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sebanyak 15 ribu cup susu kambing etawa dibagikan secara gratis digelar di area Pondok Pesantren Ora Aji asuhan Gus Miftah di Sleman Yogyakarta Sabtu 2 September 2023.

Aksi itu sekaligus memecahkan rekor MURI kategori minum susu kambing etawa terbanyak di Indonesia. Pembagian susu kambing itu menyasar ribuan jamaah pengajian Gus Miftah dan warga umum yang datang dari berbagai daerah.

Pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji, Gus Miftah mengatakan, susu kambing dipilih dalam aksi peringatan milad pondok pesantrennya tidak sekedar minuman yang kaya akan nutrisi dan bermanfaat bagi kesehatan.

"Rasulullah Muhammad SAW juga lebih memilih minum susu kambing dibandingkan susu unta maupun susu sapi," kata Gus Miftah.

Gus Miftah menuturkan aksi minum susu kambing secara massal itu tidak hanya untuk memecahkan rekor MURI. Tetapi juga memberikan edukasi soal manfaat kepada masyarakat.

Aksi pembagian susu kambing etawa terbanyak mewarnai Milad ke 11 Pondok Pesantren Ora Aji asuhan Gus Miftah di Sleman Yogyakarta Sabtu, 2 September 2023. Dok.istimewa

Panitia penyelenggara aksi minum susu kambing etawa, Eko Riyanto mengungkapkan, dari aksi itu diharapkan makin meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap konsumsi susu kambing.

"Konsumsi susu kambing di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain," kata Eko yang juga pendiri susu kambing Etasium yang produksinya berbasis di Yogyakarta itu.

Eko merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata konsumsi susu per kapita di Indonesia hanya sekitar 13 liter per tahun, jauh di bawah rata-rata dunia yang mencapai 108 liter per tahun.

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya konsumsi susu di Indonesia adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat susu bagi kesehatan, terutama susu kambing.

Senior Manager MURI, Triyono mengatakan, aksi bagi-bagi susu kambing etawa gratis sebanyak 15 ribu cup dalam satu hari ini memecahkan rekor kategori superlatif. "Masuk kategori rekor superlatif, yaitu sesuatu yang terbanyak," kata Triyono

Dalam catatan MURI, kata dia memang sampai saat ini belum pernah ada pembagian susu kambing yang sebanyak ini di satu lokasi, dalam satu waktu yang sama.

Triyono menambahkan, aksi kali ini tercatat dalam urutan pemecahan rekor MURI yang ke 11.198.

PRIBADI WICAKSONO

