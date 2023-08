Pengunjung Menemukan Tikus di Hotel Tempat Meghan Markle Gelar Baby Shower

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Mark, salah satu hotel termegah di New York, Amerika Serikat. Menurut laporan baru-baru ini, para tamu menemukan tikus di berbagai lokasi di hotel tersebut.

Hotel The Mark dirancang oleh visioner Perancis Jacques Grange, dengan memadukan gaya Perancis dan Amerika dengan motif geometris yang berani dan perabotan elegan.

Biasanya hotel ini menjadi tempat para selebriti, seperti Cara Delevigne, Gigi Hadid dan Anna Wintour, berfoto sebelum berangkat ke The Met Gala. Nama hotel ini pun semakin dikenal setelah Meghan Markle mengadakan baby shower di The Penhouse Suite, pada tahun 2019.

Tamu menemukan tikus di hotel

Menurut laporan, baru-baru ini para tamu menemukan tikus di hotel. Seorang ibu dan putrinya makan siang di restoran Caviar Kaspia yang dirancang dengan indah di dalam hotel. Saat itu mereka melihat dua hewan pengerat besar berjalan di bawah meja hanya beberapa meter dari tempat duduknya.

Ibu itu sedang menikmati momen makan siang ibu-anak. Mereka makan kentang dan segelas sampanye. Sebagai penutup, mereka minum sorbet. Setelah makan, mereka berencana berbelanja. "Tiba-tiba, putri saya tersentak dan berteriak ada dua tikus duduk di bawah meja empat kaki dari kami," ujarnya.

Sang ibu sempat ingin merekam kejadian itu. Namun dia mengurungkan niatnya at seorang petugas mendekatinya. "Dia berdiri di depan saya sebelum saya dapat melakukannya dan menjelaskan: 'Oh, saya tahu - ini adalah masalah di New York, kami sangat menyesal,'" katanya.

Seorang pekerja mengakui sebelumnya sudah memiliki masalah dengan hewan pengerat itu. Namun dia diberitahu bahwa masalah itu telah ditangani. Mereka juga menyewa sebuah perusahaan untuk datang dan menangani seluruh masalah. Perusahaan itu juga mengatasi area restoran saat ditutup semalaman.

Juru bicara The Mark mengatakan pihaknya menanggapi klaim hewan pengerat dengan sangat serius. Mereka juga meminta beberapa layanan pengendalian hama mingguan datang ke properti tersebut.

"'Meskipun baru-baru ini ada keluhan dari dua pengunjung, yang segera ditangani oleh manajemen kami, tidak pernah ada laporan penampakan tikus atau mencit dari staf mana pun di Caviar Kaspia. Kunjungan selanjutnya dari pengendalian hama kami belum memverifikasi keberadaan hewan pengerat atau kotoran apa pun di Caviar Kaspia," kata juru bicara itu.

EXPRESS

