Puas, Bonus Makanan Indonesia Seliweran Rayakan HUT RI ke-78 di Perth

TEMPO.CO, Perth- Banyak cara mengisi perayaan HUT RI ke-78 di luar negeri. Seperti yang dilakukan diaspora Indonesia di negara bagian Perth, Australia Barat. Para pebisnis kuliner di Kota Perth ini berlomba-lomba menyediakan hadiah makanan Indonesia atau bonus bagi para pelanggannya dengan cara yang unik.

Seperti misalnya Kwik Fud Cafe milik diaspora bernama Ade Scaf yang terkenal memproduksi bakso siap masak. Demi memeriahkan HUT RI ke-78, Warung Ade menantang pelanggannya di Grup Kuliner Indonesia di Perth untuk membuat pantun tentang bakso.

HUT RI ke-78 di Perth Berpantun Ria tentang Bakso

"Dalam rangka ikut memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke 78, Kwik Fud Cafe by WarungAde akan mengadakan lomba mari berpantun ria bersama WarungAde," tulis pengumuman Kwik Fud Cafe by WarungAde di laman Facebook Grup Kuliner Indonesia di Perth pada Rabu 16 Agustus 2023.

Pemenang pertama lomba pantun tentang bakso ini akan menerima hadiah berupa 3 Kg bakso, 1.5 Kg bagi pemenang kedua dan 1 Kg bagi pemenang ketiga. Nama pemenang akan diumumkan setelah upacara bendera di Sir James Mitchell Park, South Perth selesai dilakukan.

Diskon 17 Dolar Australia untuk Nasi Padang dan Ayam Penyet

Selain Kwik Fud by WarungAde, beberapa rumah makan yang menyediakan makanan Indonesia memberikan bonus berupa potongan atau subsidi harga bertema 17. Salah satunya restaurant Padang yang cukup populer di Perth, Totally Rendang. Resto yang berlokasi di jantung kota Perth ini memberikan potongan harga sebesar Aus$17 atau sekitar Rp 170 ribu pada setiap pembelian nasi Padang.

"17$ deal. rice 2, meat 2, sides sambal an drink! Amazing deal Indeed, only this thursday, let's celebrate Indonesia's independence day together," bunyi pengumuman dari Totally Rendang.

Bonus potongan harga bertema 17 juga diberlakukan restaurant Indonesia Ria Ayam Penyet yang telah memiliki cabang di negara bagian lain di Australia seperti Melbourne dan Sydney.

Ria Penyet di Perth, Australia Barat. Foto: Instagram.

"Dirgahayu Republik Indonesia! Get 17 percent off for a minimum purchase of Aus $45 , this promo will only be available on August 17th, so don't miss out," tulis Ria Ayam Penyet di Facebook Group,grup kuliner Indonesia di Perth.

Selain menyediakan bonus berupa potongan harga, beberapa restoran juga menyediakan menu spesial yang di Indonesia sudah jarang dijual, seperti mie juhi ala Betawi. Ada pula restoran yang menjual menu spesial hanya di tanggal 17 Agustus. Seperti Ivy's Food Perth yang menyediakan satu menu khusus berupa nasi kuning yang diberi nama 'Nasi Kuning Merdeka'.

"Setiap pembelian Nasi Kuning Merdeka, maka kamu akan mendapatkan free dessert," tulis Ivy's Food Perth di grup kulinar Indonesia.

Grup Facebook Kuliner Indonesia Tuntaskan Kerinduan Masakan Tanah Air

Bagi orang Indonesia yang menetap di Perth, urusan masakan yang pas di lidah kadang menjadi sebuah tantangan. Apalagi Australia mayoritas menyediakan makanan ala negara barat. Meskipun juga banyak resto Asia, hanya beberapa yang menyediakan masakan otentik seperti di Tanah Air. Lantaran itulah, Facebook Group Kuliner Indonesia sangat populer dan memiliki banyak anggota.

Selain dapat memberi informasi menu makanan Indonesia dengan rasa otentik, di grup kuliner inilah orang Indonesia yang tinggal di Perth dapat terus menjalin silahturahmi. Tidak hanya dapat menyelamatkan perut orang orang Indonesia di Perth, grup kuliner yang memiliki tagline Sempak - Semangat dan Kompak ini juga mengobati kerinduan lidah akan kelezatan kuliner Indonesia.

Di Facebook group ini ada saja orang Indonesia yang menyediakan masakan dengan rasa asli, lalu menawarkannya melalui Facebook. Seperti nasi padang, pecel, gudeg, olahan tempe, mie gomak medan, lontong medan, bakso, siomay, pempek hingga nasi Bali dan ikan bakar Ambon. Tidak hanya makanan sehari -hari, di grup kuliner ini orang Indonesia bahkan dapat menjumpai kue kue tradisional Indonesia yang mulai jarang dijual di Indonesia seperti bubur cendil, Jejongkong, kue Ape, jajanan pasar hingga mie Juhi.

