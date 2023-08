Festival Gerobak Sapi di Lereng Merapi, Sleman Angkat Lagi Ikon Wisata Tradisi Pedesaan

Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Puluhan gerobak sapi memadati kawasan lereng Gunung Merapi, persisnya lapangan Glagahmalang, Glagaharjo, Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta, Ahad, 13 Agustus 2023. Festival Gerobak Sapi yang diikuti peserta dari berbagai daerah di sekitar Gunung Merapi seperti Sleman, Magelang, dan Klaten itu digelar untuk menyambut hari kemerdekaan RI ke-78.

Festival Gerobak Sapi Dukung Destinasi Wisata Lereng Merapi

"Festival gerobak sapi ini sebagai bagian event pendukung destinasi wisata lereng Merapi sehingga wisatawan memiliki banyak pilihan," ujar Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa saat membuka festival itu.

Baca Juga: Agrotourism Dinilai Bisa Jadi Nilai Plus Lereng Gunung Merapi

Alat transportasi tradisional gerobak sapi saat ini semakin sulit ditemui di pedesaan. Salah satu faktornya karena mungkin dianggap kurang praktis dalam mobilitas.

Namun di sisi lain, gerobak sapi justru menjadi satu transportasi yang ramah lingkungan. Gerobak sapi juga menjadi ikon transportasi tradisional yang memiliki ciri khas baik dalam bentuk hingga filosofi sejarahnya.

Gelaran festival gerobak sapi di Sleman Yogyakarta Minggu (13/8). Dok.istimewa

Baca Juga: Resep Mudah Membuat Sendiri Seblak di Rumah

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Dari festival ini, gerobak sapi jadi bagian promosi wisata khas pedesaan di Sleman yang salah satu kekuatannya di lereng Merapi," kata Danang.

Gerobak Sapi Ditetapkan Warisan Budaya Tak Benda

Gerobak sapi sejak 2019 telah ditetapkan sebagai salah satu Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Penetapan gerobak sapi sebagai warisan budaya itu masuk dalam domain Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional. Dengan mengacu konvensi UNESCO tahun 2003 Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage.

Ketua panitia festival gerobak sapi Dimas Tamtama Putra menuturkan total ada sebanyak 30 peserta yang ikut dalam festival ini. Para peserta unjuk gigi dalam menghias gerobak sapi dan ketrampilan mengendalikannya. "Peserta berasal dari berbagai tempat di Kabupaten Sleman hingga ada yang datang dari Kabupaten Klaten," kata dia.

Pilihan Editor: Wisata Santai Keliling Desa Naik Gerobak Sapi di Bantul