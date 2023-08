Aplikasi Pemesanan Tiket Kereta Api Berubah, Lebih Lengkap, Menarik dan Milenial

Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) resmi mengubah nama aplikasi KAI Access menjadi Access by KAI mulai 10 Agustus 2023. Pergantian nama tersebut diikuti dengan pembaruan peningkatan fitur yang bermanfaat bagi masyarakat ketika hendak melakukan perjalanan menggunakan kereta api (KA). Mulai dari pemesanan tiket hingga kebutuhan lainnya secara digital.

"Perubahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari para pelanggan di Playstore, App Store, Contact Center CC121, survei kepuasan pelanggan, serta konsultan KAI," kata Manager Humas KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta Franoto Wibowo, Sabtu 12 Agustus 2023.

Tampilan Visual Access by KAI Lebih Menyenangkan

Tampilan visual aplikasi Access by KAI dibuat lebih menyenangkan dan milenial (youthful). Dari sisi teknologi juga jauh lebih maju dengan didukung berbagai pengayaan fitur dan layanan yang seamless. Inovasi berbasis digital yang dilakukan KAI ini diharapkan dapat menghadirkan pengalaman bagi pengguna yang lebih baik lagi.

Masyarakat dapat menggunakan aplikasi Access by KAI dengan mengupdate aplikasi KAI Access terlebih dulu di Appstore maupun Playstore. Setelah melakukan pembaruan, masyarakat tinggal log in kembali dan menggunakannya. Fitur-fitur dalam aplikasi ini juga telah dikembangkan. Di antaranya menghadirkan 4 fitur unggulan dalam aplikasi Access by KAI yaitu trip planner, reservasi hotel, live tracking dan loyalty poin.

Fitur Baru dari Aplikasi Pemesanan Tiket Kereta Api

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Beberapa fitur lainnya yang dilakukan pengembangan untuk memudahkan pengguna yaitu pemesanan tiket commuterline, KA Bandara, LRT Jabodebek, single sign on, dan pendaftaran Face Recognition Boarding Gate. Aplikasi baru ini juga memudahkan pengguna melakukan transfer tiket, Railfood, layanan PPOB (payment point online bank) seperti pembelian pulsa, paket data, dan token listrik, dan produk layanan KA terbaru lainnya.

“KAI khususnya Daop 6 Yogyakarta sangat berharap masyarakat dapat semakin mudah, aman, nyaman, sehat, dan tepat waktu dalam menggunakan layanan transportasi massal kereta api sehingga tentunya meningkatkan minat untuk terus menggunakan moda transportasi umum ini," kata Franoto.

Pilihan Editor: Italia Bakal Punya Kereta Khusus Turis yang Melewati Destinasi Favorit