Kota Hantu di Italia Ini Ditinggalkan Penduduknya Sejak Beberapa Dekade

TEMPO.CO, Jakarta - Craco berubah jadi kota hantu setelah ditinggalkan penduduknya sejak beberapa dekade lalu. Alasannya, kota kecil di Italia ini mengalami serangkaian tanah longsor dan gempa bumi. Meski kosong, Craco menawarkan pengalaman yang tidak akan didapatkan di tempat lain.

Kota misterius ini terletak di selatan Italia, sekitar 400 kilometer dari Roma. Hal mencolok dari kota ini adalah permukiman yang dibangun tinggi di puncak curam untuk alasan pertahanan.

Menurut situs World Atlas, daerah sekitar Craco sudah dihuni sekitar abad ke-8 Masehi, bahkan orang Yunani kuno meninggali tempat itu pada abad ke-6. Saat Eropa beralih dari zaman kuno ke era abad pertengahan, Craco semakin terikat dengan Gereja Katolik. Kota itu akhirnya menjadi pusat militer dan ilmiah yang penting. Kota itu juga menjadi sasaran serangan dan pembantaian selama Perang Napoleon, ketika pasukan royalis menyerang kota yang dikuasai Napoleon. Kota ini mengalami kesulitan Perang Besar, kebangkitan fasisme, dan Perang Dunia Kedua, tetapi tetap teguh. Bukan konflik atau perselisihan yang akan mendorong orang-orang Craco keluar, tetapi alam itu sendiri.

Pada tahun 1963, Craco mulai dievakuasi karena serangkaian tanah longsor yang disebabkan oleh limbah dan saluran air. Kota yang indah itu berubah jadi kota hantu setelah penduduk terakhir pindah setelah gempa Irpinia pada tahun 1980.

Saat ini, wisatawan dapat mengunjungi kota hantu misterius itu untuk melihat sekilas kehidupan penduduk kota yang harus ditinggalkan.

Craco juga dapat dikenali oleh penggemar film karena permukiman yang ditinggalkan telah digunakan dalam beberapa film laris. Kota Italia ini menjadi lokasi unggulan dalam film James Bond 2008, Quantum of Solace, dan The Passion of the Christ yang dibintangi oleh Mel Gibson.

Seorang turis, Andrew M, yang mengunjungi kota itu menulis di Tripadvisor bahwa dia mendapatkan pengalaman yang benar-benar unik. “Ini adalah pengalaman yang tidak akan Anda dapatkan di tempat lain. Kota yang benar-benar ditinggalkan. Harus dilihat," tulis dia.

Wisatawan dapat memesan tur untuk menjelajahi situs tersebut dengan biaya 13 euro atau sekitar Rp 217 ribu. Karena sifat situsnya yang berisiko, wisatawan harus memakai helm pelindung dan sepatu antiselip untuk menjelajah.

Monumen yang sangat menarik di Craco antara lain Menara Norman dan gereja. Kota terbengkalai ini berjarak sekitar dua jam perjalanan dari pantai Bari dan juga mudah dijangkau dari Brindisi.

