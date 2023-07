Tiket Pelayaran Icon of the Seas 2024 Hampir Habis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Royal Caribbean mengungkapkan bahwa Icon of the Seas kapal dengan penjualan tercepat di musim perdananya dalam sejarah jalur pelayaran. Dengan hanya ruang terbatas yang tersedia untuk pelayaran debutnya di Karibia pada Januari 2024, yang akan berangkat dari Miami.

CEO Michael Bayley memberi tahu para investor tahun ini bahwa Icon of the Seas, yang memiliki kapasitas untuk 7.600 tamu, adalah produk terlaris dalam sejarah bisnis. Apalagi suasana di Royal Caribbean tidak diragukan lagi sedang naik daun.

Dalam video kota terapung Royal Caribbean di perairan terbuka untuk pertama kalinya menunjukkan Icon of The Seas menjalani uji coba laut sebelum peluncuran publiknya. Kapal itu berlayar ratusan mil di laut terbuka sebelum kembali ke galangan kapal Meyer Turku di Turku, Finlandia, di mana kapal sedang dibangun.

Rekaman video yang luar biasa menunjukkan kapal kolosal, dengan panjang 365 meter dan berat 250.800 gross ton, meluncur di air, mengecilkan kapal tunda yang dikerahkan untuk membantu mengarahkannya. Kamera juga berputar di sekitar slide multi-warna di dek atas kapal.

Itu adalah beberapa fitur menonjol di kapal, yang juga akan mencakup kolam infinity pertama yang ditangguhkan di laut dan suite keluarga tiga lantai. Adegan ketiga menunjukkan close-up livery kapal, sementara klip lain menunjukkan pekerja menguji area teknis utama kapal.

Uji coba Icon of The Seas

Menurut Royal Caribbean saat uji coba melibatkan lebih dari 2.000 spesialis, empat kapal tunda berbobot 37 hingga 67 ton dan lebih dari 350 jam kerja. Selama uji coba, tes pendahuluan dilakukan pada segala hal mulai dari mesin utama dan lambung hingga sistem rem kapal, kemudi, dan tingkat kebisingan.

Namun, dikatakan bahwa Icon of the Seas lulus uji coba laut pertamanya dengan gemilang, dengan uji coba laut keduanya akan berlangsung akhir tahun ini. Pembaruan konstruksi terbaru untuk kapal adalah bahwa lingkungan kru sedang dibangun. Sebuah ruang yang tersebar di empat dek, dirancang untuk menjadi rumah kedua bagi 2.350 awak kapal.

Icon of the Seas mengambil gelar kapal pesiar terbesar di dunia dari kapal Royal Caribbean lainnya, Wonder of the Seas, yang sedikit lebih kecil dengan panjang 362 meter dan berat 236.857 ton kotor.

Suite keluarga tiga lantai kapal dilengkapi dengan pagar kayu putih dan kotak suratnya sendiri. Pilihan kamar lain untuk tamu termasuk 'Surfside Family Suite', dengan ceruk untuk anak-anak 'tersembunyi dari orang dewasa', 'Sunset Corner Suites' dan 'Panoramic Ocean View'.

Sebagai permulaan, Icon of the Seas akan menampilkan taman air terbesar di laut – disebut 'Category 6' berisi enam seluncuran pemecah rekor: 'Pressure Drop' dan tanjakan 66 derajatnya - 'seluncuran terjun bebas terbuka pertama di industri'; 'Frightening Bolt' setinggi 14 meter, seluncuran tertinggi di laut; 'Storm Surge' dan 'Hurricane Hunter', rakit keluarga pertama meluncur di laut - dan 'Storm Chaser', yang diklaim oleh Royal Caribbean sebagai 'duo balap matras pertama yang berlayar'.

Taman air akan berada di Thrill Island, yang oleh Royal Caribbean sebagai petualangan pulau yang hilang di mana wisatawan dapat menguji batas mereka dan menskalakan ketinggian baru'. Selain itu juga akan menampilkan bar renang pertama di laut, disebut 'Swim & Tonic' dan 'Royal Bay Pool', 'kolam terbesar di laut'. Kedua fitur ini akan ada di 'Chill Island.'

DAILY MAIL

