Menikmati Street Food ala Osaka, Ada Gorengan dan Rice Bowl

TEMPO.CO, Jakarta - Osaka menjadi salah satu tujuan wisata Jepang karena begitu banyak hal yang bisa dinikmati di sana. Satu hal yang tidak bisa dilewatkan dari kota pelabuhan ini adalah makanannya. Osaka terkenal dengan budaya Kuidaore atau makan sepuasnya yang memberikan pengalaman kuliner Jepang tak terlupakan.

Di Jepang, Osaka dikenal sebagai ibu kota street food. Ada begitu banyak makanan jalanan yang bisa dinikmati di kota ini, seperti takoyaki, beragam gorengan, udon, sampai cake. Sebagian makanan khas Osaka kini bisa dinikmati di Genki Sushi yang ada di Indonesia.

Restoran asal Jepang itu membawa street food dari kota itu dalam promosi Trip to Osaka mulai dari 17 Juli hingga 17 September 2023. Ini merupakan bagian dari kampanye From Japan to You yang dimulai tahun ini.

Kota yang dijuluki sebagai Dapur Jepang itu memiliki sejarah panjang. Sebagai kota perdagangan dan pelabuhan utama, kota ini dikunjungi banyak orang dari berbagai tempat yang akhirnya mempengaruhi ragam kulinernya.

Deep Fried Shishamo dan Kushiage Moriawase, gorengan ala Jepang di Genki Sushi

Stephanie Michelle Hendrawan, Head Marketing of Genki Sushi, mengatakan bahwa menu Trip to Osaka terdiri dari makanan gorengan dan nasi, yang terinspirasi dari budaya jajananan pinggir jalan yang terkenal di kota ini.

“Jika sebelumnya kami membawa Trip to Hokaido yang banyak membawa makanan khas Hokaido yang berkuah, sedangkan di Trip to Osaka, Genki Sushi lebih banyak memperkenalkan rice bowl dan hidangan gorengan khas Osaka,” kata dia.

Ada 13 menu yang termasuk dalam Trip to Osaka, mulai dari hidangan pembuka hingga penutup. Di antara menu itu adalah Omu Soba, paduan hidangan klasik omurice dan yakisoba. Omurice berupa nasi goreng yang dibungkus dengan telur dadar tipis, sedangkan yakisoba mie gorengnya.

Jangan lewatkan mencicipi kushiage moriawase, gorengan ala Jepang. Hidangan ini merupakan beragam makanan yang ditusuk lalu digoreng, seperti jamur, daging, sayursan, hingga hidangan laut.

Tapi jika ingin menikmati ikan saja, Deep Fried Shishamo. Hidangan terkenal Jepang ini menggunakan ikan utuh yang telah digoreng sampai garing. Ini bisa dimakan sebagai makanan pembuka atau lauk untuk nasi.

Di kota pelabuhan ini banyak ditemukan makanan laut. Selain ikan Shishamo, ada juga hidangan dari salmon seperti Salmon Katsu & Egg Bowl, Salmon Croquettes, Salmon Mentai Udon, dan Crab Croquette yang lezat.

Makanan tradisional Jepang Oshi Sushi juga dihadirkan dengan paduan Crab Kanimayo.

Penggemar chicken katsu bisa mencicipi Chicken Katsu Tju yang dibuat dari ayam, telur, dan bawang Bombay dan disajikan di atas nasi. Pilihan lain adalah Chicken Katsu Curry Bowl yang menggabungkan rasa katsu ayam jepang dengan aroma kari.

Hidangan lainnya adalah Omu Fried Rice dan Beef Curry Bowl yang mengenyangkan.

Satu-satunya hidangan manis di Trip to Osaka adalah Osaka Cake. Hidangan penutup ini berupa perpaduan antara kue chiffon yang lembut dengan crème brulee custard yang menjadi akhir manis dari petualangan lidah Osaka.

