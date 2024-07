Mencicipi Sushi Salmon dan Saus Mangga, yang Terinspirasi Kuliner Okinawa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu destinasi populer di Jepang, Okinawa, menawarkan pemandangan alam yang menarik serta kuliner yang beragam. Terletak di bagian selatan Jepang, wilayah ini dikelilingi laut dan pantai. Kuliner khasnya pun menggunakan bahan tropis dan makanan laut yang segar.

Seperti yang dihadirkan restoran asli Jepang, Genki Sushi, dalam "Trip to Okinawa". Sepuluh menu baru yang ditawakan menggunakan bahan-bahan isian dari tuna, salmon, dan buah-buahaan tropis, seperti mangga dan alpukat.

Inspirasi kuliner Okinawa

Siti Ayu Rakhmi, Marketing Manager Genki Sushi, mengatakan, dari banyak kota-kota di Jepang, Okinawa salah satu yang dikenal sebagai destinasi wisata. Sebab itu kota ini menjadi inspirasi menu selanjutnya dalam program "From Japan to You".

"Ini area Jepang yang menarik di highlight, (pengunjung) bisa mendapat scenery alam, laut dan pantai Jepang," katanya, saat memperkenalkan menu baru itu di Jakarta, Jumat 12 Juli 2024.

Setelah menentukan kota Okinawa, timnya mengobservasi ciri khas menu di sana. Termasuk menentukan bahan apa yang cocok digunakan dan bisa menyesuaikan cita rasa khas Indonesia, seperti alpukat dan mangga. Tak hanya buah-buahan tropis, dalam menu baru juga ada tambahan irisan cabai serta mayo pedas untuk memberikan sensasi pedas.

"Banyak pelanggan yang suka menanyakan variasi menu pedas, menu ini apa bisa dibikin pedas, jadi kita berkreasi menambah cabai rawit tanpa menghilangkan esensi Jepang-nya," ujar Siti Ayu.

Menu Trip to Okinawa Genki Sushi. TEMPO/Yunia Pratiwi

Sepuluh menu terinspirasi kuliner Okinawa

Kesepuluh menu "Trip to Okinawa" ini memang menawarkan sushi berbahan dasar salmon serta tuna. Mulai dari Okinawa Roll, yang menggabungkan tamago yaki, kyuri, kani stik, salmon fillet dan ebiko. Uniknya, rasa manis saus mangga memberikan sensasi segar dan manis usai menyantap salmon.

Lalu, Hakata Roll kombinasi salad tuna, kyuri, tempura, salmon fillet, dilapisi dengan irisan alpukat dan sari mangga. Sensasi kesegaran buah-buahan itu dilengkapi dengan potongan cabai rawit merah, menambah cita rasa dengan tekstur yang lembut dan renyah.

Himawari Sushi, salah satu menu Trip to Okinawa Genki Sushi. TEMPO/Yunia Pratiwi

Pilihan sushi pedas lainnya Umaki Sushi, yang terdiri dari fillet salmon, alpukat, sari mangga, chuka wakame, dan cabai rawit merah. Namun kalau kurang pedas bisa menambahkan bubuk cabai atau wasabi saat menyantapnya.

Masih ada Himawari Sushi yang terbuat dari salmon fillet, ebiko, dan chuka wakame. Kalau tak terlalu suka salmon, ada Ogawa Roll yang mengandung togarasi, tamago yaki, selada keriting, serta potangan dadu daging sapi dan tempura.

Selain itu, ada juga Oshi Sushi, sushi berbentuk kotak yang terdiri dari ebiko, jagung kernel, dan udang api-api goreng tepung sebagai topping-nya. Rasa manis dan gurih bercampur kerenyahan tempura memberikan sensasi unik saat menyantapnya.

Menyantap kuliner Jepang tentu tak lengkap tanpa ramen. Menu kali juga menawarkan dua jenis ramen, kering dan berkuah, yaitu Spicy Tori Ramen dan Okinawa Ramen. Spicy Tori Ramen terdiri dari irisan ayam paitan, wortel, togarasi, peterseli dan garlic chilli oil untuk menambah rasa pedas. Sedangkan Okinawa Ramen isinya tidak jauh berbeda, hanya saja ada tambahan horenzo dan kuah kaldu gurih.

Hakata Roll, salah satu menu Trip to Okinawa Genki Sushi. TEMPO/Yunia Pratiwi

Rangkaian menu juga menghadirkan menu sashimi, yaitu Tuna Emperor. Potongan tuna segar yang disiram dengan saus goma yang berbahan dasar soyu. Jadi tak perlu lagi menambah kecap saat menyantapnya. Pilihan menu pembuka lainnya adaah Mini Shrimp Fritter, gorengan udang api-api, yang dimasak dengan bumbu bawang putih. Makanan ringan yang akan menggugah selera untuk menyantap menu lainnya.

Dari sepuluh menu tersebut, Siti Ayu Rakhmi merekomendasikan dua menu yang wajib dicoba. "Ada dua menu yang rekomendasikan, Okinawa Roll, karena isinya cukup variatif, dan Okinawa Ramen, ramen kuah pertama yang dimasak dengan garlic chili oil, pedas tapi nggak strong, pedasnya ringan seperti makanan khas Jepang," ujar Siti Ayu Rakhmi, sambil menambahkan menu tersebut sudah bisa dinikmati sejak 28 Juni hingga 28 Agustus 2024.

