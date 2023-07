Museum Patah Hati Jakarta Capai Puluhan Ribu Pengunjung, Vidi Aldiano dan Afgan Investornya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Museum Patah Hati (MPH) tengah viral di media sosial sejak beberapa minggu terakhir. Terhitung hingga saat ini, MPH telah mencapai puluhan ribu pengunjung yang ingin merasakan secara langsung suasana dan nostalgia menyenangkan walaupun masuk dalam pengalaman patah hati.

Museum yang berlokasi di Chillax Sudirman, Setiabudi, Jakarta Selatan ini adalah Intellectual Properties (IP) dari mahakaX yang mengangkat tema patah hati ke dalam bentuk instalasi kreatif dan experiential event. Museum Patah Hati ini juga turut melibatkan penyanyi ternama Indonesia, yaitu Vidi Aldiano dan Afgansyah Reza sebagai investor.



Vidi Aldiano berpendapat bahwa experiential event seperti Museum Patah Hati adalah langkah strategis untuk menyasar generasi muda serta memaksimalkan customer experience. Menurutnya, instalasi yang memadukan teknologi dan kreativitas menjadi kebutuhan Gen Z saat ini dan membuka peluang bagi para brand untuk mengkomunikasikan idenya secara personal.

"Menurutku ini cara yang kreatif untuk mendorong semuanya ke ranah digital karena hampir semua, termasuk generasi muda sekarang pun sudah bisa dan sangat mudah akses informasi-informasi digital,” ungkap Vidi Aldiano dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Jumat, 14 Juli 2023.



Terdapat beberapa ruangan dengan tema-teman unik yang bisa dijelajahi pengunjung selama berada di Museum Patah Hati. Mulai dari pintu masuk yang disebut Gapura Hati yang Lara. Berlanjut ke Tunnel of Love, sebuah lorong yang penuh dengan bunga. Pintu Broken Heart yang menjadi tempat untuk melampiaskan emosi. Ada juga Labirin Friendzone, Cinta Bertempuk Sebelah Tangan, Tinggal Kenangan, Radiant Garden, dan Slide to Move On, di mana pengunjung bisa menaiki seluncuran yang menjadi simbol meninggalkan masa lalu yang kelabu.

Museum Patah Hati dibuka mulai 23 Juni hingga 22 Agustus 2023, setiap hari pukul 10.00 - 22.00 WIB. Harga tiket masuk Museum Patah Hati adalah Rp 69.000 untuk hari kerja dan Rp 89.000 untuk hari libur.

Chief Creative Officer (CCO) mahakaX, Ishak Reza, mengatakan akan terus berkolaborasi dengan berbagai kreator lokal, publik figur, komunitas hingga pelaku bisnis untuk terus menghadirkan lebih banyak entertainment dalam bentuk Creative Experiential Event. Tidak hanya di Jakarta tapi juga di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Inisiatif ini juga dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif nasional melalui kolaborasi dan dukungan untuk kreator-kreator lokal.

"Creative Experiential Event seperti Museum Patah Hati akan terus berlanjut ke tema-tema lain seperti Horor hingga Taman Bermain untuk keluarga yang sudah kita canangkan sampai dengan tahun depan. Dengan kolaborasi erat dengan brand, kreator lokal dan media digital, kita ingin terus menghadirkan lebih banyak hiburan untuk masyarakat Indonesia dengan konsep kreatif yang relevan dan menghibur, kualitas produksi yang baik dengan harga terjangkau sehingga bisa dinikmati berbagai kalangan” kata Reza.

