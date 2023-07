5 Destinasi Solo Traveling di Amerika Serikat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Traveling salah satu pilihan terbaik untuk meremajakan pikiran dan tubuh. Para ahli juga mengatakan bahwa bepergian dapat membantu melawan stres. Selain bepergian dengan kelompok atau berpasangan, solo traveling sedang diminati dalam beberapa tahun terakhir.

Solo traveling dapat menjadi pilihan untuk Anda yang tidak dapat menemukan pasangan untuk bepergian dengan alasan seperti waktu liburan yang berbeda, pilihan yang kontras, dan lainnya. Denan begitu, Anda bisa merasakan momen spesial yang tidak terlupakan dan leluasa menjelajahi destinasi Anda

Jika Anda berencana solo traveling, berikut ini destinasi perjalanan di Amerika Serikat yang menarik untuk disambangi.

1. Pemandian Air Panas, Arkansas

Destinasi terkenal yang terkenal dengan mata air panas alaminya. Pemandian di sini menawarkan pengalaman menyegarkan saat Anda berendam di air panas. Anda juga dapat mendaki melalui hutan megah di Taman Nasional Hot Springs.

2. San Fransisco, California

Kota ini salah satu destinasi favorit bagi pelancong solo di Amerika Serikat. Dengan transportasi umumnya yang tangguh, Anda dapat menjelajahi berbagai tempat tanpa harus menguras kantong. Anda bisa mengunjungi Jembatan Golden Gate yang terkenal. Jika Anda ingin mengenal penjara Alcatraz yang telah dinonaktifkan yang dulunya menampung para tahanan terkenal, naiklah feri di Dermaga 33 ke Pulau Alcatraz. Pecinan di kota ini adalah tempat bagus lainnya untuk dijelajahi. Di dalam dan sekitar San Francisco, Anda memiliki pilihan untuk mengunjungi Muir Woods.

3. Naples, Florida

Naples di Florida memiliki banyak pilihan petualangan. Anda dapat menikmati di dekat pantai atau bermain kayak di hutan bakau. Jika Anda tertarik pada lumba-lumba, Anda memiliki kesempatan besar untuk menontonnya di kapal pesiar dari Pulau Marco. Bagi yang suka golf, ada sekitar 100 lapangan golf. Waspadai badai yang cukup sering terjadi antara bulan Juni dan Oktober.

4. New York City

New York City bukan hanya tentang gedung pencakar langit. Ada lebih banyak hal yang bisa menjadi tujuan wisata yang hebat. Seperti suasana The Times Square yang sibuk menjadi pengalaman hebat saat menjelajahinya sendirian dan tentu Instagram-able. The Times Square bisa menjadi tempat yang luar biasa untuk klik Instagram-layak. Tempat menarik lainnya di kota ini adalah American Museum of Natural History, Rockfeller Center, dan tentu saja, Patung Liberty.

5. Portland, Oregon

Di sekitar Portland, Air Terjun Multnomah adalah tempat wisata yang menakjubkan. Portland juga terkenal dengan taman gerobak makanannya di mana Anda juga dapat menikmati berbagai masakan eksotis. Taman Jepang Portland adalah tempat yang sangat indah untuk dikunjungi. Ikuti tur sepeda untuk mendapatkan pengalaman budaya kota dari dekat.

HINDUSTAN TIMES

