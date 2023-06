Daftar Negara yang Ramah untuk Solo Traveling, Kriminalitas Rendah Hingga Hostel Murah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perjalanan solo atau solo traveling bisa sangat bermanfaat, tetapi juga sulit untuk menemukan tujuan yang aman dan dapat mengakomodasi pelancong tunggal. Sebuah studi dari perusahaan penyimpanan bagasi Bounce menyoroti negara mana yang terbaik untuk pelancong solo.

“Bepergian sendiri bisa menjadi pengalaman yang cukup menakutkan. Untungnya, bagi mereka yang berpikir untuk memulai petualangan solo, kami telah menganalisis sejumlah tujuan populer di seluruh dunia untuk mengungkap mana yang terbaik, teraman, dan paling terjangkau untuk perjalanan solo di tahun 2023," tulis Bounce.

Dalam hal keamanan, penelitian tersebut menemukan bahwa Jepang adalah negara teraman untuk pelancong solo pada 2023. Sebagian besar karena tingkat kejahatannya yang rendah. Di nomor dua adalah Swiss, diikuti oleh Slovenia.

Tetapi ketika wisatawan mempertimbangkan variabel lain, seperti masa inap yang hemat biaya dan tempat makan, negara lain lebih unggul. Secara keseluruhan, Kroasia adalah negara terbaik untuk pelancong solo tahun ini.

Negara ini tidak hanya memiliki tingkat kejahatan yang rendah, tetapi juga memiliki akomodasi yang terjangkau dengan rata-rata hostel hanya berharga US$ 14,31 (Rp 210 ribu). Di sana juga banyak restoran dan aktivitas luar ruangan dari taman nasional hingga pantai yang indah.

Malta masuk sebagai negara terbaik kedua secara keseluruhan untuk pelancong solo, diikuti oleh Slovenia. Deretan 10 teratas lainnya adalah Portugal, Islandia, Yunani, Hungaria, Spanyol, Singapura dan Israel.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam hal atraksi, Islandia menempati posisi teratas berkat banyaknya situs menarik. Tercatat ada 583 objek wisata per setiap 100.000 orang. Pada posisi nomor 2 dan 3 adalah Malta dan Italia.

Sementara itu, Singapura adalah juaranya untuk restoran dengan 212 restoran untuk dipilih per setiap 100.000 orang. Sri Lanka memiliki transportasi termurah, catat studi tersebut. Bahkan, wisatawan hanya dikenakan biaya rata-rata 16 sen untuk tiket sekali jalan di transportasi umum di negara kepulauan tersebut.

Dan untuk hostel, Kroasia mungkin memiliki paling banyak, yaitu 19,44 hostel per 100.000 orang. Tetapi Nepal memiliki yang termurah, dengan biaya rata-rata sekitar US$ 3,60 (Rp 54 ribu) per malam.

TRAVEL AND LEISURE

Pilihan Editor: 8 Alasan Mengapa Solo Traveling Harus Anda Coba Setidaknya Sekali Dalam Hidup