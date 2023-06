Libur Long Weekend, Okupansi Hotel di Kabupaten Magelang Meningkat Hingga 70 Persen

Iklan

TEMPO.CO, Magelang - Memasuki libur panjang Idul Adha 2023, okupansi hotel di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan signifikan. Sepanjang masa libur long weekend pada 28 Juni hingga 2 Juli, kamar-kamar hampir penuh.

"Mulai Rabu 28 Juni 2023 hingga Minggu 1 Juli 2023 sudah terisi, tapi masih teratasi, artinya semua tamu masih dapat hotel," kata Ketua BPC PHRI Kabupaten Magelang terpilih Usep Syarifudin saat ditemui Tempo, Rabu, 28 Juni 2023.

Menurut Usep, jumlah peningkatan tersebut diprediksi sebesar 50 hingga 70 persen, khususnya pada 28 dan 29 Juni 2023. "Minggu kembali melandai, mungkin karena sifatnya libur cuti bersama, jadi ada yang mulai kembali ke daerahnya" ujarnya.

Usep mengatakan kebanyakan jumlah pengunjung pasca pandemi Covid-19 memilih memesan hotel atau penginapan pada last minute atau on the spot. "Tren ini terjadi pasca pandemi, karena mungkin masih ada trauma gagal liburan jadi memesannya banyak yang mendadak," kata dia.

Meski begitu, Usep memastikan Kabupaten Magelang, khususnya yang berdekatan dengan tempat wisata berskala internasional seperti Borobudur, mampu melayani pengunjung yang datang. Sebab, banyak hotel dan penginapan baru yang dibuka pada libur panjang pekan ini sehingga dapat menampung lonjakan jumlah pengunjung.

"Banyak home stay, sekarang juga musimnya glamping atau nge-camp mewah di area Borobudur dan sekitarnya, jadi wisatawan tidak perlu khawatir kehabisan tempat menginap," kata Asep.

Usep mengatakan tren wisata lain yang sedang banyak dilakukan pengunjung adalah memesan berbagai tiket melalui travel agent. "Temasuk penginapan ya, karena sekarang zamannya semua satu pintu lewat gawai, sudah ada beragam aplikasi yang menyediakan paket wisata all in jadi pengunjung tinggal klik saja lokasi serta kegiatan yang diinginkan," kata dia.

Terkait libur panjang Idul Adha, Usep menuturkan masyarakat Kabupaten Magelang khususnya di sekitar Candi Borobudur juga sudah menyiapkan aneka atraksi wisata baru yang menarik pengunjung. "Sekarang banyak paket pilihan, naik VW bisa jalan-jalan all in keliling Magelang, hotel juga menyediakan berbagai pertunjukan untuk menyambut tamu, seperti tarian dan musik," ujarnya.

Usep pun berharap momentum libur panjang long weekend ini bisa menjadi salah satu pemantik agar agenda wisata di Kabupaten Magelang kembali melejit pasca Pandemi Covid-19. "Memang sudah ada pergerakan di bidang wisata, perlahan, tapi pasti, semoga momentum ini bisa kembali menghidupkan pengusaha pariwisata," kata dia.

