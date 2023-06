Tingkatkan Wellness Tourism, TWC Rayakan Hari Yoga Internasional di Candi Borobudur

Iklan

TEMPO.CO, Magelang - PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (TWC)

menggelar Dharma Yoga di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur, Jawa Tengah dan

Taman Wisata Keraton Ratu Boko, Yogyakarta. Kegiatan Yoga yang diikuti puluhan peserta tersebut diselenggarakan dalam rangka perayaan Hari Yoga Internasional 2023.

Peringatan Hari Yoga Internasional tahun ini mengambil tema “Yoga for Vasudhaiva Kutumbakam” atau atau dengan kata lain “One Earth, One Family, and One Future”. Tema ini menekankan kesehatan individu yang bebas diskriminasi dengan latihan rutin Yoga. Hal ini mencerminkan bahwa semua manusia saling berhubungan, hidup rukun dan bekerjasama satu dengan

yang lainnya.

Yoga di Candi Borobudur dan Keraton Ratu Boko untuk Tumbuhkan Wellness Tourism

Baca Juga: Satpol PP Bersihkan Spanduk Liar Jelang Kedatangan Kaisar Jepang Ke Yogyakarta

Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Febrina Intan menuturkan, sejak 2016, TWC sudah merayakan Hari Yoga Internasional dengan menyelenggarakan Prambanan International Yoga Day di destinasi Taman Wisata Candi Prambanan. “Kami menggelar kegiatan ini sesuai komitmen kami, untuk terus menumbuhkan Wellness Tourism di kawasan Borobudur,

Prambanan maupun Ratu Boko," tuturnya, Rabu, 21 Juni 2023.

Ia menuturkan, lokasi candi yang mendukung, memiliki energi positif yang sangat besar, sehingga para peserta bisa menikmati view keindahan heritage. "Dengan kegiatan ini, masyarakat bisa mengenal destinasi Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Keraton Ratu Boko dari angle yang berbeda dan unik,” katanya.

Atmosfer di Keraton Ratu Boko untuk Yoga Sangat Mendukung

General Manager of Prambanan & Ratu Boko, I Gusti Putu Ngurah Sedana mengatakan atmosfer di Keraton Ratu Boko sangat tepat untuk melakukan yoga. “Kondisi alamnya sangat mendukung, sehingga kami pastikan tamu benar-benar merasa rileks," kata I Gusti Putu Ngurah Sedana, Rabu, 21 Juni 2023.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Komitmen inilah, menurut dia, selalu dijaga dalam menghadirkan nuansa natural di Keraton Ratu Boko. "Khususnya untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang mengusung konsep dan tema menyatu dengan alam semesta,” kata dia.

Dharma Yoga di destinasi TWC Borobudur dan TWC Keraton Ratu Boko ini menghadirkan venue yoga

bernuansa heritage yang kental, berpadu dengan suasana lingkungan yang sejuk dan asri, mendukung ambience Yoga yang menyatu dengan alam. Suasana ini membuat peserta lebih mudah untuk mencapai keselarasan harmoni tubuh dan pikiran, serta menghadirkan kegembiraan dan kedamaian jiwa. Yoga dalam bahasa Sanskerta berarti penyatuan yang bermakna "penyatuan dengan alam" atau "penyatuan dengan Sang Pencipta".

Pilihan Editor: Ada Kunjungan Kenegaraan, Candi Borobudur Ubah Jam Buka Operasional