7 Kuliner Pasar Kranggan Jogja, Pemburu Hidden Gems Merapat!

TEMPO.CO, Jakarta - Akulturasi budaya merambat cepat salah satunya pada aspek kuliner. Tentu karena makan merupakan kebutuhan pokok manusia. Kebudayaan kuliner Pasar Kranggan Jogja salah satunya. Jogja yang menjadi tourists attraction terbesar di Indonesia, menyimpan kekhasan kuliner yang otentik dan luar biasa.

Masakan tradisional yang khas dan sajian makanan modern merupakan kombinasi yang bertumbuh cepat di Yogyakarta. Akulturasi budaya ini menyajikan keunikan masakan khas Yogyakarta, oriental, dan western yang dapat ditemui di Pasar Kranggan, pasar tradisional di Kota Gudeg.

Jika ada kesempatan berwisata di Yogyakarta, sempatkan untuk berkunjung ke Pasar Kranggan, tak jauh dari Tugu, simbol Kota Yogyakarta. Anda akan merasakan akulturasi kuliner seperti ramen Jogja, kwetiau Jogja, juga western ala Jogja di TFP Kopi Warung Jogja. Selengkapnya berikut ini:

1. Kedai Berkah Abadi

Hidden gems di Pasar Kranggan paling direkomendasi, yaitu Kedai Berkah Abadi. Tempat Kuliner Pasar Kranggan ini menyajikan makanan khas Chinese paling kaya rempah. Anda juga dapat menikmati sajian ayam dan bebek yang bervariasi.

Kedai Berkah Abadi sebagai pendatang baru di Pasar Kranggan tidak membuatnya sepi pelanggan. Kedai ini selalu ramai dan viral di TikTok terutama saat jam buka, yakni pukul 11:00 - 21:45 WIB. Meskipun tempatnya berada di lantai 2 Pasar Kranggan, banyak anak muda yang mampir di Kedai Berkah Abadi demi mencicipi aneka menu kuliner khasnya. Untuk Anda yang mager, berbagai situs online menerima jasa untuk memanjakan Anda belanja di kedai ini. Harga menu Kuliner Pasar Kranggan Kedai Berkah Abadi hanya mulai Rp 2.000 - Rp 28.000.



2. Depot Makan Mugorame

Konsep makanan di Depot Makan Mugorame Kuliner Pasar Kranggan ini bukan resto mewah ala Jepang, tetapi paduan tradisional Indonesia-Jepang. Depot Mugorame yang menjual kwetiau Jogja ini termasuk kuliner pendatang di Pasar Kranggan Yogyakarta karena baru ada sejak November 2021.

Anda dapat menikmati mi udon dengan seduhan kuah hangat kaya rempah atau kwetiaw Jogja versi modern. Beberapa kwetiaw Jogja menu andalan kuliner Depot Makan Mugorame, yaitu sret kewty (kwetiau kering) dan slurpy kwety (kwetiau kuah). Namun, jika Anda pecinta nasi, menu kuliner samgong rice (nasi lemak ayam katsu) di kuliner Jogja Mugorame satu ini juga bisa jadi sajian lezat. Harga per porsi yang ditawarkan mulai dari Rp14.000-an. Jika Anda ingin mencicipi menu kuliner Pasar Kranggan Mugorame, pastikan berkunjung pada pukul 14:00 - 19:00 WIB lantai 2 Pasar Kranggan.



3. Kedai Terang Bintang

Jenis resto kuliner Jogja Kedai Terang Bintang mengadopsi makanan khas Jepang, yaitu mi udon. Namun, hidden gem Pasar Kranggan tersebut ditawarkan dengan harga kaki lima Rp 2.000 - Rp 30.000. Yang istimewa, Kedai Terang Bintang ini hanya dapat Anda temukan di Pasar Kranggan lantai 2, Yogyakarta. Makanan eksklusif pengunjung di sini, yaitu udon xilau, kopi butter, dan roti butter. Kedai ini juga menjadi pendatang baru sejak Ramadan 2022. Jangan lupa untuk berkunjung pada pukul 09:00 - 22:00 WIB, tetapi hindari jam makan siang karena akan membuat Anda letih mengantrenya.



4. TFP Kopi Warung

Pusat jajanan di Pasar Kranggan, Yogyakarta. Foto: warta.jogjakarta.go.id.

Kali ini kuliner Jogja mulai berkiblat pada western, salah satunya TFP (The French Press) Kopi Warung Jogja yang dimiliki oleh Bobby Ananta chef terkenal di Inggris dan pendiri sekolah memasak di Solo. Menu kuliner andalan di TFP Kopi Warung Jogja, yaitu varian salad, pasta, pancakes, dan lainnya yang bisa Anda nikmati dengan bermodal mulai Rp 10.000 - Rp 50.000. Jika Anda ingin berkunjung ke kuliner Pasar Kranggan, berkunjunglah ke TFP Kopi Warung Jogja dan nikmati nuansa kuliner Pasar Kranggan ala western mulai pukul 10:30 - 14:30 dan 15:30 - 19:30 WIB hanya ada di pasar Kranggan lantai 2 Yogyakarta.



5. SRS Noodle Bar

SRS Noodle Bar merupakan kedai ramen di asar Kranggan Jogja yang dianggap hidden gems oleh beberapa pecinta kuliner. Citra ramen Jogja terasa lebih nikmat jika Anda langsung mengunjungi pasar Kranggan lantai 2 Yogyakarta. Berbagai ramen Jogja andalan bisa Anda nikmati seperti Tori Baitan ramen Jogja paling creamy, Shoyu ramen, dan kare katsu ramen. Harga yang ditawarkan tentu standar Pasar Kranggan Jogja, yaitu mulai Rp5.000 - Rp35.000. Mulailah mengantri pada pukul 12.00 - 15.00 dan 17.00 - 20.00 WIB. Dijamin Anda ketagihan dengan ramen Jogja lezat ini!



6. Djaya Koeah

Sesuai namanya, hidden gems Pasar Kranggan Djaya Koeah menjual makanan berkuah yang cocok untuk perut Anda. Ingat, hanya ada di lantai 2 Kuliner Pasar Kranggan Yogyakarta. Djaya Koeah memiliki menu andalan Pasar Kranggan, yaitu rawon Jogja dan mangut ikan pari. Jika Anda merupakan perantau dari Betawi, Anda bisa menikmati soto Betawi di Pasar Kranggan ini. Untuk pecinta gorengan, nikmatilah menu kentang goreng dan keripik pisang di Pasar Kranggan Jogja.



7. Bake Me To The Moon

Toko penjual aneka kue dan roti khas Pasar Kranggan Jogja bukan hanya Toko Roti Manis di Bibir atau TFT Kopi Warung saja, tetapi..Namun, ada juga Bake Me To The Moon yang juga menjualpenjual aneka kue dan roti di kios 10 pasar Kranggan lantai 2, Yogyakarta. Anda dapat menikmati varian kue dan roti andalan seperti oreo millecrepes, pastry, roti Denmark, cheesecake, dan croissant. Harganya sangat terjangkau mulai Rp 5.000 - Rp 35.000. Kunjungi hidden gem Pasar Kranggan satu ini pada pukul 07:00 - 20:00 WIB.

NIA HEPPY | ALFI MUNA SYARIFAH

