20 Wisata di Bogor Popupler yang Cocok untuk Destinasi Liburan

TEMPO.CO, Jakarta - Wisata Bogor menjadi salah satu opsi terbaik bagi Anda yang ingin berlibur dekat dari pusat kota. Suasananya yang sejuk dan jauh dari kebisingan akan sangat cocok untuk Anda yang jenuh karena bekerja.

Namun selain kawasan Puncak yang populer, ada banyak tempat lain juga lho yang juga sama bagusnya. Transportasi menuju lokasi wisata di Bogor kini juga bisa diakses dengan mudah menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan umum hingga KRL.

Tempat Wisata di Bogor

Berikut ini adalah beberapa tempat wisata Bogor yang bisa menjadi opsi berlibur Anda, simak ya.

1. Devoyage

DeVoyage merupakan tempat destinasi wisata yang menyajikan liburan seperti di Eropa melalui arsitektur bangunannya. Mardiah/Blogger

Devoyage merupakan salah satu tempat wisata di Bogor merupakan replika tempat-tempat di Eropa. Anda bisa pergi ke Devoyage dan tidak perlu jauh-jauh ke Eropa untuk berlibur dan berfoto dengan bangunan cantik atau pemandangan ala Eropa. Lokasinya berada di Jalan Boulevard, Bogor Selatan. Untuk biaya masuknya sendiri sekitar Rp 30 ribu sampai Rp 40 ribu.

2. Kebun Raya Bogor

Anda pasti sudah mengenal Kebun Raya Bogor. Kebun raya ini cukup populer karena dijadikan ikon Kota Bogor ini secara khusus merawat beraneka ragam flora dan menjadi destinasi pertama bagi mereka yang ingin berkunjung ke Bogor. Berlokasi di Jalan Ir. Haji Juanda Nomor 13, Kecamatan Paledang, Kebun Raya Bogor. Adapun tarif masuknya ditaksir sejumlah Rp 16 ribu – Rp 26 ribu.

3. Taman Safari Indonesia

Jika Anda ingin pergi wisata edukasi khususnya untuk anak-anak, Anda juga bisa mengunjungi Taman Safari Bogor. Bertempat di Jalan Raya Puncak Nomor 601, Kecamatan Cisarua, Taman Safari Bogor juga menjadi simbol kebanggaan tersendiri bagi warga Bogor. Koleksi faunanya ada lebih dari 2.500 hewan yang diperlakukan dengan sistem konservasi. Adapun tiket masuknya sendiri ditaksir sekitar Rp200-350 ribu.

4. Little Venice

Tempat selanjutnya yang bisa dituju adalah Little Venice. Fasilitas yang ditawarkan dari wisatanya adalah seperti layaknya Venesia asli. Selain itu, ada juga beberapa gondola yang bisa membawa Anda berkeliling ke kanal-kanal buatan yang ada. Lokasinya berada di Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas. Anda juga hanya perlu membayar tiket masuk sebesar Rp 20-25 ribu per orang.

5. Telaga Saat

Ada juga tempat yang cukup populer di kalangan anak muda saat ini dan menjadi favorit banyak orang yaitu Telaga Saat. Lokasinya berada di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua. Selain pemandangan telaga yang indah, pengunjung juga bisa melihat pegunungan dan hamparan perkebunan teh yang menyegarkan mata. Harga tiket masuknya juga sangat terjangkau, Saat, Anda harus membayar Rp 10-25 ribu serta membayar biaya parkir motor.

6. Taman Bunga Nusantara

Taman Bunga Nusantara di Desa Kawungluwuk, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur, Jawa Barat, 16 November 2013. Dok.TEMPO/Sudaryono

Rekomendasi tempat wisata Bogor selanjutnya adalah taman Bunga Nusantara. Taman bunga ini dibangun di atas lahan seluas 23 hektar yang penuh dengan bunga-bunga cantik yang tersusun rapi. Anda juga bisa mendapatkan spot foto yang bagus dan fotogenik. Selain menikmati hamparan luas bunga-bunga, Anda juga bisa mencoba wahana lain seperti taman labirin, go-kart, bumper boat atau ATV race.

7. Highland Park Resort

Rekomendasi selanjutnya yaitu Highland Park Resort. Lokasinya berada di Jalan Curug Nangka Sinarwangi, Kecamatan Tamansari. Tempat ini merupakan penginapan yang berbeda dari hotel atau villa di Bogor pada umumnya. Mengunjungi Highland Park Resort ini seperti wisata yang bergaya Apache dan Mongolian. Adapun biaya menginap di resor ini ditaksir sejumlah Rp 1 juta semalam.

8. Kebun Raya Cibodas

Selain Kebun Raya Bogor, ada juga Kebun Raya Cibodas yang bisa menjadi opsi tujuan lain. Tempat ini memiliki lahan seluas 80 hektar dan masuk dalam kawasan Kompleks Hutan Gunung Gede Pangrango, sehingga walaupun ramai, namun Anda tidak perlu takut merasa sesak. Kebun Raya Cibodas sendiri lokasinya berada di Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, dengan tiket masuknya sekitar Rp 17 ribu.

9. Paralayang Bukit Gontole Puncak

Rekomendasi berikutnya adalah Paralayang Gantole Puncak. Jika Anda ingin melihat pemandangan Kota Bogor sambil mencoba wahana paralayang, Anda mengunjungi tempat ini. Lokasinya berada di Jalan Raya Puncak Km. 87. dengan harga tiket masuknya Rp 13 ribu. Adapun harga untuk bermain paralayang sekitar Rp 350-400 ribu.

10. Puncak Pass Farm Petik Strawberry

Anda juga bisa mencoba wisata petik buah dan sayur sendiri di Bogor. Tempat yang direkomendasikan adalah Puncak Pass Farm Petik Strawberry. Bertempat di dekat Masjid At-ta’awun Naringgul Puncak Pas, Anda tidak perlu membayar tiket masuk, hanya saja membayar hasil petikan buahnya.

11. The RANCH Puncak Cisarua Bogor

The Ranch Puncak Cisarua Bogor. Foto: Instagram.

Tempat selanjutnya adalah The RANCH Puncak Cisarua Bogor. Tempat ini memiliki banyak spot foto dan cocok menjadi tempat wisata keluarga. Spot fotonya seperi kumpulan bunga dan tanaman cantik ala Amerika. Anda juga bisa merasakan pengalaman menjadi peternak ataupun cowboy. Lokasinya berada di Jalan Raya Puncak Gadog No.KM, RW.5, Kopo, Kec. Cisarua. Harga tiket masuknya Rp 25 ribu saja.

12. Puncak Fantasyland

The RANCH Puncak juga menyediakan wahana yang cukup baru yaitu Puncak Fantasyland. Wisata ini juga cocok untuk wahana edukasi anak, karena mereka bisa bermain dan berwisata dengan nuansa negeri dongeng. Harga tiket masuknya sendiri berbeda dengan The RANCH Puncak Bogor, untuk Puncak Fantasyland sendiri sebesar Rp 45 ribu.

13. Ranggon Hills Bogor

Ranggon Hills adalah wisata yang letaknya berada di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Bertempat di Kecamatan Pamijahan, Bogor, Jawa Barat, Ranggon Hills juga menyajikan beberapa spot foto yang instagramable. Spot tersebut diantaranya jembatan gantung, ranggon, sarang burung, ayunan, sepeda gantung, balon udara, permadani terbang dengan pemandangan indah dan panorama curug yang ada.

14. Taman Sakura

Anda juga bisa menikmati indahnya bunga Sakura di Bogor. Tempatnya masih berada di area Kebun Raya Cibodas. Di tempat ini ada 400 pohon bunga Sakura yang sudah ditanam sejak 1971. Untuk mengunjungi taman bunga sakura sendiri, Anda perlu mengeluarkan uang sebesar Rp 15-25 ribu saja.

15. The Illusion Bogor

Tempat selanjutnya yang bisa dikunjungi adalah The Illusion. Wisata ini menghadirkan spot foto unik, yang ditambah dengan sentuhan ilusi dari lukisan-lukisan 3D dan properti serba terbalik. Hal ini serupa seperti foto ala film Upside Down. Harga tiketnya sendiri sekitar Rp 70 ribu yang bisa dibayar langsung di lokasi, atau via situs booking.

16. Sevillage

Opsi wisata di Bogor selanjutnya yaitu wisata Sevillage. Sevillage adalah tempat berlibur yang bertempat di Ciloto, Puncak Bogor. Jika Anda ingin berlibur keluarga Sevillage juga menjadi salah satu yang direkomendasikan, karena tempat tersebut mengusung konsep outdoor dengan banyak pilihan wahana yang menarik.

17. Cimory Dairyland

Cimory Dairyland Puncak. Dok.Cimory

Cimory Dairyland juga menjadi salah satu wisata yang cukup populer di Bogor. Konsep berlibur di Cimory Dairyland ini mengusung wisata edukasi yang juga menyediakan tempat-tempat rekreasi hiburan yang menarik. Tempat ini juga memiliki beragam koleksi satwa yang cocok diperkenalkan kepada anak-anak.

18. Taman Fathan Hambalang

Wisata Bogor selanjutnya yang bisa dikunjungi adalah Taman Fathan Hambalang. Mengusung konsep wisata kuliner, tempat ini juga memiliki daya tarik karena instagramable, dan bisa juga menjadi tempat nongkrong. Berlokasi di Kecamatan Citeureup Bogor, Hambalang sendiri merupakan sebuah desa disana dengan potensi alam yang bagus untuk dijadikan tempat wisata.a

19. Gayatri Mountain Adventure

Jika Anda mencari wisata alam untuk berkemah, Gayatri Mountain Adventure bisa menjadi pilihan. Tempat ini merupakan camping ground yang menonjolkan sisi viewnya yang indah dan berkemah untuk umum atau massal. Berkemah di Gayatri Mountain Adventure dapat dijangkau oleh kendaraan roda 4 double gardan atau bisa juga dengan motor. Pasalnya, untuk mencapai lokasi tersebut harus melalui jalanan extreme dan letaknya berada di kaki Gunung Gede Pangrango.

10. Nicole’s River Park

Terakhir, Anda juga bisa berwisata ke Nicole's River Park. Bertempat di Jl. Raya Puncak - Cianjur No.57, Cipayung Datar, Kec. Megamendung, Kabupaten Bogor, Anda bisa menjumpai banyak spot foto cantik. Spot foto tersebut bertema berbagai negara, seperti China, Jepang, Korea, hingga Santorini. Tempat ini juga bisa menjadi wisata keluarga karena ada beberapa jenis hewan di sana yang bisa diberi makan. Untuk harga tiketnya sendiri berkisar Rp 30 ribu - Rp 150 ribu.a

VIVIA AGARTHA F AWALIA RAMADHANI

