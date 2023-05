Mencicip Sajian Seafood Dekat Jembatan Barelang, Ada Lobster Rp 800 Ribu

Iklan

Kota Batam terkenal dengan kuliner seafood-nya. Berbagai restoran besar dan kecil menyajikan menu satu ini. Tidak jarang berburu seafood menjadi tujuan perjalanan turis yang datang ke Batam.

Salah satu restoran besar yang menjajakan makanan seafood di Batam adalah Barelang Seafood & Restoran. Restoran ini sudah terkenal di kalangan agen perjalanan di Batam. Wisatawan akan selalu dibawa berkunjung ke lokasi satu ini untuk menyantap seafood.

Berdekatan dengan ikon Jembatan Barelang

Barelang Seafood & Restoran terdapat di Jalan Trans Barelang, tepatnya sebelah kanan sebelum wisatawan masuk ikon Batam, Jembatan Barelang. Dari jalan tampak jelas plang nama restoran "Barelang Seafood & Restoran,".

Hanya beberapa meter dari jembatan, pengunjung akan sampai di restoran satu ini. Jika dari Batam Center butuh waktu perjalanan sekitar 40 menit, sedangkan jika dari Bandara butuh waktu 1,5 jam perjalanan.

Sebab lokasinya yang dekat, pengunjung bisa langsung mengunjungi jembatan Barelang sebelum atau setelah menyantap seafood di restoran itu. Bahkan untuk ke jembatan pengunjung bisa berjalan kaki.

Seafood segar dan murah

Barelang Seafood & Restoran memiliki lokasi yang cukup luas di pesisir Pulau Batam. Tidak jarang restoran ini menjadi lokasi acara pemerintah, bahkan beberapa menteri yang berkunjung ke Batam kerap bersantap siang di sana.

Pengunjung memilih sendiri lauk seafood yang akan disantap di Barelang Restoran. TEMPO/Yogi Eka Sahputra

Seperti restoran seafood umumnya, pengunjung bisa langsung memesan makanan sesuai buku menu yang ditunjukan pelayan restoran. Namun, bisa juga datang langsung ke lokasi keramba yang terdapat di ujung restoran.

Di lokasi keramba ini pengunjung bisa bebas memilih lauk seafood yang diinginkan. Keramba seukuran lapangan voli tersebut sudah dibagi berdasarkan jenis, seperti udang, ikan, kepiting dan lainnya.

Setelah memilih jenis lauk, penjaga keramba langsung mengambil dan menimbang untuk selanjutnya diolah sesuai keinginan pengunjung. Pembayaran makanan disesuaikam dengam berat dari lauk yang dipilih. Namun restoran ini dikenal dengan harga olahan seafood-nya yang terjangkau.

Delapan jenis ikan

Penjaga keramba Barelang Seafood & Restoran Odan mengatakan setidaknya terdapat 8 jenis ikan di restoran tersebut. Mulai dari ikan kerapu, bawal, kakap merah, kakap putih, ikan kerapu merah, kerapu hitam, ikan karang dan lainnya.

"Belum lagi udang, kepiting, ranjungan dan lainnya," kata Odan.

Masing-masing jenis lauk ini berbeda harganya, seperti rajungan yang dibanderol Rp 220 ribu per kilogram, ikan bawal bakar Rp 240 ribu per kilogram, gongong Rp 80 ribu per kilogram. "Kalau sotong Rp 240 ribu kilogram yang hidup, kalau harga yang sudah dimasak tergantung porsi yang dipesan," kata Odan.

Restoran ini juga menyediakan udang lobster yang harganya paling mahal dari jenis lauk lainnya. Satu kilogramnya dibanderol Rp 880 ribu. Ada juga kepiting Rp 400 ribu per kilogram.

"Semua yang ada disini kita dapatkan langsung dari nelayan di pulau-pulau kecil sekitar," kata Odan.

Menurut Odan, wisawatan biasanya bisa menikmati seafood di Barelang Restoran dengan harga Rp 500 ribu untuk dua orang. Sambil menyantap seafood, pengunjung bisa melihat pemandangan Jembatan Barelang.

