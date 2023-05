Harga Tiket The Jungle Bogor, Jam Buka dan Lokasi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Jungle waterpark Bogor sudah menjadi salah satu arena wisata alam buatan dan rekreasi keluarga sejak tahun 2008. Bahkan, sudah mendapatkan banyak penghargaan dan memiliki sertifikat keamanan wisata IAAPA (The International Association of Amusement Parks and Recreations). Wisata alam air ini berdiri di atas lahan 3.8 hektar dengan 12 wahana seru! Anda beserta keluarga bisa mengunjungi tempatnya langsung di Jalan Bogor Nirwana Boulevard, Perumahan Bogor Nirwana Residence, Mulyaharja, Bogor Selatan, Kota Bogor.

Harga Tiket Masuk (HTM) yang ditawarkan mulai dari Rp 85.000 hingga Rp 100.000. Namun, harga tidak berlaku bagi anak-anak dengan syarat tertentu. Untuk jam operasional, The Jungle Waterpark Bogor hanya melayani pengunjung pukul 09.00 hingga 17.00 WIB.

Harga Tiket Masuk The Jungle Waterpark Bogor terbaru 2023

HTM reguler

Baca Juga: Bima Arya Tawarkan Proyek Trem Kota Bogor ke Pengusaha Prancis

Weekday Rp 58.000, Weekend Rp 68.000

HTM khusus Hari Lebaran dan Nataru

Rp 110.000

Sewa saung untuk 3 jam

Rp 275.000

Sewa pelampung untuk 3 jam

Rp 30.000

Sewa loker barang bawaan

Rp 20.000

Harga Tiket Masuk (HTM) khusus kendaraan pengunjung The Jungle Bogor:

Parkir Motor

Rp 10.000

Parkir Mobil

Rp 20.000

Parkir Bus

Rp 40.000

Syarat dan ketentuan berwisata di The Jungle Waterpark Bogor:

Anak-anak yang masuk The Jungle Waterpark akan diukur tinggi badan terlebih dahulu. Pasalanya, anak dengan tinggi di atas 80 cm wajib memiliki tiket masuk

The Jungle Waterpark terbuka untuk pengunjung dari semua daerah.

Pengunjung wajib menunjukan nomor identitas KTP atau lainnya yang terdaftar pada aplikasi SatuSehat atau PeduliLindungi

Terdapat berbagai promo tiket jika Anda reservasi di laman resmi The Jungle Bogor http://ticket.thejungleadventure.com/ . Namun, Anda tetap dilayani pembelian tiket di loket wisata ini langsung atau di e-commerce pendukungnya

Pastikan melihat keseruan wisata ini melalui Instagram @thejunglebogor.

Fasilitas dan Kegiatan Seru di Wahana The Jungle Bogor

Kolam air hangat

Dua kolam air hangat Kawah Ratu The Jungle Bogor bersuhu 40 derajat Celcius. Di sini, Anda pasti terkena semburan air hangat sebagai alternatif terapi pijat refleksi khas The Jungle.

Kiddy Pool

Kiddy Pool adalah kolam khusus dengan kedalaman 20 dan 50 meter yang diperuntukkan untuk anak-anak. Banyakan arena seru yang dirasakan. Antara lain, mini slide hingga water canon. Kiddy Pool pun dipasangi Linkin Bucket ikonik dari The Jungle. Ikonik ini akan menyulap ember besar yang umum berada di wisata waterpark untuk menyiram para pengunjung. Namun, Kiddie Pool The Jungle Waterpark Bogor sudah dibekali wahana mainan lainnya seperti jungkat-jungkit.

Menonton Film 4 Dimensi

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah selesai bersenang-senang di alam perairan buatan, memanjakan diri di kursi empuk area film 4 dimensi di The Jungle jangan sampai ketinggalan. Di sini, Anda akan dibekali kacamata 4 dimensi sehingga seolah-olah sedang ikut menjadi aktor di film tersebut. Lalu, akan merasakan efek goyangan kursi, bau bakaran, dan segarnya semburan air.

Wave Pool

Wahana wave Pool The Jungle Bogor ini membuat Anda membayangkan ombak pantai dengan hadirnya ombak buatan. Hal ini sangat menarik, apalagi Anda akan melihat langsung panorama dua alam gunung, seperti Gunung Pangrango dan Salak persis di depan mata.

Area Fountain Futsal

Hobi futsal Anda tetap bisa dilakoni meskipun sedang tidak berada di lapangan futsal. Layaknya lapangan futsal, Area Fountain Futsal didesain sebagai arena berair khusus untuk bermain futsal sehingga Anda jauh dari kata gerah. Karena semburan air mancurnya akan datang secara tiba-tiba bak mistar gawang di tengah lapangan Area Fountain Futsal.

Kemudian, ada wahana-wahana lain yang tidak kalah seru dari The Jungle Waterpark Bogor, antara lain Aqua Pool, Leisure Pool, Tower Slide, Lazy River, Taman Burung, Giant Aquarium, dan Racer Slide. Selain menyediakan wahana-wahana permainan waterpark, The Jungle juga melayani berbagai jenis jasa. Antara lain, peribadatan dan perkulineran.

Sewa Tenda dan Panggung The Jungle Bogor

Membuka acara pribadi, sekolah, maupun kantor terlihat sangat seru jika diadakan di The Jungle Waterpark sembari menguji kekompakkan tim. Berikut jenis sewa tenda dan panggung acara.

Panggung Utama

Hanya untuk rombongan lebih dari 500 orang.

Tenda Cabana ukuran 10 x 5

Termasuk fasilitas bonus alas lesehan.

Tenda Belakang Panggung ukuran 10 x 5.

Sudah termasuk bonus alas lesehan.

Tenda Bird Park ukuran 10 x 10m

Harga yang sekaligus mendapatkan bonus alas lesehan.

Tenda Wavepool ukuran 10 x 20 m

Juga mendapatkan bonus alas lesehan.

Pilihan editor: Daftar Hari Libur dan Cuti Bersama Juni 2023

ALFI MUNA SYARIFAH