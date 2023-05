Side Event KTT ASEAN 2023, ITDC Gelar Beach Clean Up di Pantai The Nusa Dua Bali

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur tak hanya diisi dengan pertemuan penting para delegasi. Indonesia sebagai tuan rumah juga menggelar sejumlah side event untuk memeriahkan acara.

Salah satunya adalah kegiatan Beach Clean Up di kawasan The Nusa Dua Bali, Senin, 8 Mei 2023. Aksi bersih-bersih pantai itu diikuti oleh lebih dari 100 peserta yang berasal dari pegawai dan tenaga kebersihan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Badung, seluruh tenant serta Paguyuban Pedagang Pantai yang beraktivitas di sepanjang pantai sejauh empat kilometer kawasan The Nusa Dua.

General Manager The Nusa Dua I Gusti Ngurah Ardita mengatakan kegiatan Beach Clean Up ini dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan kawasan The Nusa Dua agar bebas sampah. Kegiatan ini juga untuk memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan serta head delegates KTT ASEAN yang hadir dalam 29th ASEAN Socio-Cultural Community pada 7-8 Mei 2023 di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort Bali.

"Kegiatan ini juga dapat menjadi kampanye kepada masyarakat dan wisatawan sekitar kawasan The Nusa Dua agar dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian untuk berpartisipasi dalam menjaga kebersihan pesisir pantai," kata Ardita.

Kepala DLHK Kabupaten Badung I Wayan Puja mengatakan pada April-Oktober, daerah pesisir kerap kali diterjang angin timur yang menyebabkan banyaknya sampah kiriman dari laut berupa rumput laut, sampah plastik dan kayu. DLHK menerjunkan 70 personil petugas kebersihan serta menurunkan dua alat berat untuk membantu mengangkat dan membersihkan sampah kiriman ini dari pesisir pantai.

"Kami sangat mengapresiasi gerak cepat dari ITDC yang berkoordinasi langsung terkait upaya pembersihan sampah ini dengan didukung oleh pelaku pariwisata di kawasan The Nusa Dua," kata Puja.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kegiatan Beach Clean Up ini juga sebagai sarana edukasi yang efektif khususnya bagi para pelaku pariwisata di kawasan The Nusa Dua untuk meningkatkan kesadaran dalam mengambil inisiatif terhadap masalah lingkungan. Terlebih, kawasan The Nusa Dua memiliki luasan pantai yang patut dijaga kebersihan dari sampah kiriman laut.

Kawasan The Nusa Dua merupakan kawasan terintegrasi yang memiliki bentang pantai sepanjang 4 kilometer dengan pantai umum, diantaranya Pantai Samuh dan Pantai Bengiat yang dapat dikunjungi masyarakat sebagai lokasi berlibur serta kegiatan keagamaan.

KTT ASEAN 2023 telah digelar mulai hari ini hingga Kamis, 11 Mei mendatang. Bali ikut mendukung penyelenggaraan acara internasional itu dengan menyiapkan akomodasi, parkir pesawat dan side event.

Pilihan Editor: Destinasi Wisata Labuan Bajo Tetap Buka Saat KTT ASEAN 2023, tapi Turis Perlu Antisipasi Hal ini

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu