Begini Rute Perjalanan Raja Charles III Saat Penobatan, Beda dengan Mendiang Ratu Elizabeth II

TEMPO.CO, Jakarta - Prosesi penobatan Raja Charles III akan sedikit berbeda dibandingkan saat penobatan mendiang ibunya, Ratu Elizabeth II. Rute perjalanan raja dari Istana Buckingham ke Westminster Abbey dan sebaliknya pada 6 Mei nanti, lebih 'pendek' sehingga menimbulkan kekhawatiran akan banyaknya simpatisan kerajaan yang mungkin kehilangan kesempatan untuk melihat raja baru.

Rute sepanjang 1,3 mil akan membawa raja dan ratu dari Westminster Abbey ke Istana Buckingham dan sebaliknya. Namun rute itu menghindari sebagian besar jalan ibu kota yang diambil selama prosesi penobatan Ratu Elizabeth II sepanjang lima mil pada 1953.

Raja dan ratu baru akan mengambil rute yang sama untuk pulang pergi, yang berarti orang-orang yang telah berhasil mendapatkan tempat di sepanjang The Mall atau Whitehall akan melihat raja dua kali.

Mereka yang tidak mendapatkan tempat di rute tersebut dapat menyaksikan prosesnya di layar luar ruangan di berbagai lokasi di Inggris, termasuk Hyde Park, Green Park, dan St James's Park di London.

Prosesi penobatan

Sekitar 5.000 personel TNI akan mendampingi raja dan ratu dalam dua proses terpisah. Yang pertama, The King's Procession, berskala lebih kecil dari keduanya dan akan menampilkan kurang dari 200 anggota, berpusat di sekitar The Sovereign's Escort of The Household Cavalry Mounted Regiment.

Mengapit mereka, ada lebih dari 1.000 Angkatan Bersenjata dari ketiga matra. Yang Mulia akan mengendarai Diamond Jubilee State Coach, yang dibuat untuk Ratu Elizabeth untuk memperingati 60 tahun pemerintahannya pada 2012.

Prosesi akan meninggalkan Istana Buckingham melalui Centre Gate dan dilanjutkan ke The Mall. Kemudian akan melewati Admiralty Arch dan di sepanjang sisi selatan Trafalgar Square, sebelum berbelok ke Whitehall dan sepanjang Parliament Street.

Prosesi kembali dari Westminster Abbey ke Istana Buckingham, yang disebut Coronation Procession, akan mengambil rute yang sama secara terbalik, tetapi skalanya akan lebih besar. Menampilkan hampir 4.000 personel, operasi seremonial militer besar ini akan menjadi yang terbesar dari jenisnya selama satu generasi.

Ini akan mencakup Angkatan Bersenjata dari seluruh Persemakmuran dan Wilayah Seberang Laut Inggris, dan semua matra Angkatan Bersenjata, bersama Pengawal Penguasa dan Pengawal Kerajaan. Sementara itu, Royal British Legion akan menyediakan Guard of Honor of 100 Standard Bearers untuk berbaris di jalur prosesi di Parliament Square.

Yang Mulia akan melakukan perjalanan kembali ke Istana Buckingham dengan Gold State Coach yang terakhir terlihat selama Pageant of the Platinum Jubilee of Queen Elizabeth II pada Juni 2022. Kereta itu digunakan oleh Raja George III untuk melakukan perjalanan ke Pembukaan Parlemen Negara pada 1762. Ini telah digunakan di setiap Penobatan sejak William IV pada 1831.

Mahkota St Edward, yang tidak pernah dikeluarkan dari Tower of London selama 60 tahun, dipamerkan saat kebaktian untuk merayakan 60 tahun penobatan Ratu Elizabeth di Westminster Abbey, London, Selasa (4/6). REUTERS/Jack Hill/Pool

Rute terbatas dari Coronation Procession sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh mendiang Ratu pada 1953. Kemudian, Yang Mulia melakukan perjalanan melalui Whitehall ke Trafalgar Square, melewati Pall Mall, Hyde Park Corner, Marble Arch dan Oxford Circus.

Saat Raja dan Ratu kembali ke Istana Buckingham setelah penobatan, mereka akan menerima Penghormatan Kerajaan dari Angkatan Bersenjata Inggris dan Persemakmuran pada parade hari itu. Yang Mulia akan memberi hormat dari Teras Barat Taman Istana Buckingham, diikuti oleh tiga sorakan dari personel layanan yang berkumpul. Personel militer kemudian akan melakukan flypast enam menit lebih dari 60 pesawat dari Royal Navy, British Army dan Royal Air Force yang terbang di atas The Mall di Central London.

Bagaimana bisa menyaksikan proses penobatan secara langsung?

Para simpatisan dapat berduyun-duyun ke pusat kota London untuk melihat sekilas prosesnya. Sekitar 3.800 kursi di tribun yang dibangun khusus di depan Istana Buckingham akan ditawarkan kepada para veteran, NHS dan pekerja perawatan sosial, serta perwakilan organisasi amal yang terkait dengan keluarga Kerajaan. Selain itu, 354 kadet berseragam akan ditawari kesempatan untuk menyaksikan prosesi di Admiralty Arch.

Selain itu, akan ada area tontonan yang berjejer di The Mall dan Whitehall yang memiliki kapasitas terbatas dan dapat ditutup sebelum acara dimulai. Jika tidak dapat menemukan tempat di sepanjang rute, layar besar akan dipasang di Hyde Park, Green Park dan St James's Park di London untuk dilihat publik. Sementara itu, lebih dari 57 lokasi di seluruh Inggris Raya, dari Bournemouth hingga Belfast, juga akan menampilkan layar lebar.

