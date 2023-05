Amerika Serikat Hapus Syarat Vaksin Covid-19 untuk Pelancong Internasional Mulai 11 Mei

TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat akan mengakhiri persyaratan vaksinasi Covid-19 untuk pelancong internasional dan pekerja federal pada 11 Mei mendatang. Di hari yang sama, menurut pengumuman dari Gedung Putih itu, status darurat kesehatan masyarakat akibat Covid-19 juga akan berakhir.

Pada Februari, Dewan Perwakilan AS memilih untuk mencabut persyaratan bahwa sebagian besar pelancong udara asing harus divaksinasi Covid-19. Itu merupakan salah satu dari sedikit pembatasan perjalanan yang tersisa yang masih berlaku.

Pemerintahan Joe Biden pada Juni lalu mencabut persyaratannya bahwa orang yang tiba di AS melalui udara harus dites negatif Covid-19 tetapi tetap memberlakukan persyaratan vaksinasi Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) untuk sebagian besar pelancong asing. Aturan tersebut melarang bintang tenis Serbia Novak Djokovic mengikuti beberapa turnamen AS karena dia tidak divaksinasi Covid-19, tetapi mulai 12 Mei dia dapat dengan bebas masuk dan bermain di turnamen besar Amerika seperti AS Terbuka.

Departemen Keamanan Dalam Negeri juga mengatakan mulai 12 Mei, tidak akan lagi mewajibkan pelancong non-AS yang memasuki Amerika Serikat melalui pelabuhan masuk darat dan feri untuk divaksinasi terhadap Covid-19 dan memberikan bukti vaksinasi berdasarkan permintaan.

Adapun aturan administrasi Biden yang diberlakukan pada September 2021 yang mewajibkan sekitar 3,5 juta pegawai federal dan kontraktor untuk divaksinasi atau menghadapi pemecatan atau tindakan disipliner belum ditegakkan selama lebih dari setahun setelah serangkaian putusan pengadilan. Pengadilan banding federal pada Maret menguatkan keputusan yang memblokir penegakan persyaratan vaksin karyawan.

Gedung Putih memberi tahu agen federal pada Oktober 2022 untuk tidak menegakkan persyaratan vaksin kontraktor bahkan setelah perintah nasional dicabut.

Departemen Layanan Kesehatan dan Kemanusiaan mengatakan akan memulai proses untuk mengakhiri persyaratan vaksinasi bagi pendidik Head Start dan fasilitas kesehatan bersertifikat pemerintah.

REUTERS

