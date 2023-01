Jokowi Beri Arahan ke Sandiaga untuk Capai Target Kunjungan Wisatawan Mancanegara

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan untuk mendorong kebangkitan sektor pariwisata. Salah satunya untuk mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas mengenai aktivitas ekonomi dan pariwisata pascapencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Istana Negara Jakarta. "Arahan Presiden bahwa target wisman dan wisnus harus tercapai dengan penambangan jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi, kemudahan regulasi termasuk visa, bebas visa kunjungan dan Visa on Arrival, juga berkaitan dengan penyelenggaraan event-event yang berkualitas," kata dia dalam keterangannya, Senin, 30 Januari 2023.

Tahun ini, Indonesia menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 7,4 juta serta wisatawan nusantara sebesar 1,4 miliar pergerakan.

Kemudahan regulasi

Saat ini, pada dasarnya Indonesia telah memberikan kemudahan untuk wisatawan masuk ke negaranya. Kebijakan bebas visa dan visa on arrival atau VoA sudah diterapkan kembali setelah sempat dihentikan sementara akibat pandemi.

Indonesia memberikan bebas visa untuk 9 negara di Asia Tenggara, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam. Ada juga 86 negara yang warganya bisa mengajukan permohanan VoA ke Indonesia.

Penambahan frekuensi penerbangan

Dalam rapat terbatas itu, Sandiaga mengungkap Jokowi meminta agar frekuensi penerbangan ditambah sehingga bisa mendatangkan wisatawan macanegara lebih banyak. Indonesia akan fokus ke pasar utama, yaitu India, Cina dan Rusia.

Tiga negara tersebut dipilih karena berdasarkan data demand dari masyarakatnya untuk berkunjung ke Indonesia, terutama Bali sangat tinggi. Khusus untuk pasar Cina sebenarnya sudah ada penerbangan langsung dengan sistem charter.

"Hari ini recovery dari wisatawan mancanegara baru di bawah 40 persen. Mungkin bisa dimulai dengan charter flight dan dilanjutkan regular flight," kata Sandiaga yang juga mengatakan akan bekerja sama dengan maskapai asing untuk kejar target.

Penyelenggaraan event

Menurut Jokowi, penyelenggaraan event yang menarik bisa turut menarik minat wisatawan. Karena itu, ia meminta agar beragam event, seperti MICE (meeting, incentive, conference, exhibition), olahraga, musik, dan event kreatif lainnya, dapat dipermudah proses perizinannya melalui digitalisasi.

"Perizinan berbasis digital ini akan dihadirkan sehingga tidak ada lagi kesulitan untuk mendapatkan izin untuk syuting film ke depan. Semua transparan dan akan dikelola berbasis digital, juga untuk MICE, musik, olahraga, dan lain-lain," ujar Sandiaga.

Sandiaga memberi contoh film "The Last of Us" yang tengah viral karena menjadikan Jakarta sebagai latar cerita dan turut menggaet sejumlah bintang tanah air. Meski mengambil latar kota Jakarta, sebagian besar syuting justru dilakukan di Kanada. Hal ini lantaran proses perizinan yang dikatakan pihak rumah produksi cukup sulit didapatkan. "Targetnya dalam tiga bulan ke depan bisa difinalkan (perizinan), bila diperlukan payung hukum seperti Perpres atau PP," kata Sandiaga.

Pembangunan destinasi superprioritas

Indonesia telah menetapkan lima destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), yaitu Borobudur, Likupang, Mandalika, Danau Toba, dan Labuan Bajo. Presiden Jokowi meminta pembangunan 5 destinasi itu dipercepat, terutama untuk DPSP Likupang yang saat ini perkembangannya masih rendah.

"Jangan sampai ada yang tidak selesai di tahun ini dan tahun depan, termasuk pembangunan di lahan otorita. Kehadiran KEK atau kawasan ekonomi khusus dengan target investasi antara 2 miliar sampai 6 miliar dolar AS ini harus dipercepat," kata Sandiaga.

Dengan sejumlah arahan dan langkah yang dipersiapkan, diharapkan target kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara tahun ini dapat tercapai.

