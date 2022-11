Mandalika Kembali Jadi Tuan Rumah Event Sport Tourism, Kali Ini Kejuaraan Binaraga Dunia

TEMPO.CO, Mataram - Setelah sukses menggelar World Superbike atau WSBK 2022, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika atau The Mandalika yang dikelola oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) akan kembali menjadi tuan rumah event kelas dunia. Event yang dimaksud adalah World Muscle Tour & Sport Festival.

Ajang olahraga binaraga internasional itu akan berlangsung di Kuta Beach Park, The Mandalika pada Sabtu dan Ahad, 19-20 November 2022. Acara itu akan diikuti oleh kurang lebih 5.000 peserta dari berbagai negara, seperti Afrika Selatan, Jerman, Singapura dan Australia.

General Manager The Mandalika Bram Subiandoro mengatakan penyelenggaraan event ini menunjukkan bahwa nama dan potensi The Mandalika semakin dikenal dunia, sekaligus semakin meneguhkan positioning kawasan The Mandalika sebagai salah satu destinasi sport tourism unggulan di Indonesia. "Kami harapkan event-event internasional semacam ini juga akan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke The Mandalika, Lombok, dan NTB, sehingga tercipta multiplier effect bagi masyarakat sekitar," kata dia, Jumat, 18 November 2022.

Kejuaraan yang diselenggarakan oleh Persatuan Binaraga & Fisik Indonesia (PERBAFI) yang ditunjuk oleh World Fitness Federation ini akan mempertandingkan sejumlah kompetisi seperti Binaraga Amatir, Binaraga Pro, Model Fitnes dan Model Glamour. Ada juga sejumlah kegiatan olahraga lain, seperti Senam PORPI, BMX Freestyle Competition, Line Dance Performance, Breaking Competition dan Festival Layang-layang.

Kawasan Kuta Beach Park yang berada di The Mandalika merupakan kawasan yang ideal untuk penyelenggaraan olahraga luar ruangan karena akses yang mudah dijangkau dan dekat dengan Bandara Internasional Lombok. Kawasan itu juga memiliki pantai berpasir putih yang indah dan dilengkapi dengan beragam fasilitas pendukung, seperti toilet umum, toilet bagi penyandang disabilitas, area dan fasilitas bermain bagi anak-anak, Gedung Badan Penyelamat Wisata Tirta (BALAWISTA) yang dilengkapi dengan Warning Receiver System New Genertion (WRS NewGen), area Bazaar The Mandalika dan sentral parkir yang dapat menampung 853 lot kendaraan.

