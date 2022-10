4 Lokasi Syuting Drama Korea Little Women di Singapura

TEMPO.CO, Jakarta - Pecinta drama Korea pasti tidak asing dengan drama berjudul Little Women. Drama asal Korea Selatan ini menjadi salah satu drama yang tengah ramai diperbincangkan belakangan ini.

Drama Korea Little Women mencetak rekor personal untuk episode terakhir yang tayang pada Ahad, 9 Oktober 2022. Drama terbaru itu mendapatkan rating 11,1 persen. Rating tersebut membuat Little Women menjadi drama yang paling banyak diputar di seluruh saluran televisi kabel.

Little Women. Foto: Instagram tvn_drama.

Selain di Korea Selatan, ternyata proses syuting Little Women dilakukan di lokasi-lokasi yang berada di Singapura. Berikut tempat-tempatnya:

Marina Bay Sands

Pada klip drama Little Women, ada panorama gedung bertingkat dan bangunan ikonis Singapura saat malam hari. Salah satunya gedung itu ialah Marina Bay Sands. Salah satu tempat yang populer di sini ialah kolam renang atau infinity pool dengan pemandangan Singapura.

One Shenton

Lokasi yang ditampilkan di klip drakor Little Women selanjutnya ialah Kondominium di Shenton Way bernama One Shenton. Ada salah satu adegan yang memperlihatkan Choi Do il (Wi Ha Jun) yang tengah berjalan menarik koper dan diikuti oleh Oh In Ju (Kim Go Eun) yang berjalan di belakangnya.

Melansir dari The Singapore Women’s Weekly, di klip tersebut, kata ‘Shenton’ dihapus sehingga hanya menampilkan kata ‘One.’ Jarak lokasi ini dari Bandara Changi adalah 20 kilometer.

The Fullerton Hotel Singapura

Lokasi selanjutnya ialah The Fullerton Hotel Singapura. The Fullerton Hotel Singapura beberapa kali ditampilkan di teaser maupun klip Little Women.

Berdasarkan dari laman resminya, bangunan hotel ini dibangun pada 1928 dan berperan penting dalam sejarah Negeri Singa, salah satunya sebagai Kantor Pos Umum. Hotel ini memiliki 400 kamar dan dilengkapi fasilitas seperti ruang pertemuan, spa, tur dan pengalaman menikmati afternoon tea.

Corals at Keppel Bay

Dilansir dari mothership.sg, Corals at Keppel Bay juga menjadi salah satu lokasi syuting Little Women. Corals at Keppel Bay merupakan kompleks Apartemen dengan berbagai fasilitas, yakni kolam renang sepanjang 50 meter, lapangan tenis, dan pusat kebugaran. Lokasi Coral at Keppel Bay ini juga dekat dengan Pulau Sentosa.

Little Women merupakan hasil adaptasi novel Inggris berjudul serupa karya Louisa May Alcott. Little Women menceritakan tentang kehidupan tiga saudara perempuan, yaitu Oh In Joo (Kim Go Eun), Oh In Kyung (Nam Ji Hyun) dan Oh In Hye (Park Ji Hoo). Ketiganya hidup dalam kemiskinan dan ingin hidup sejahtera. Namun mereka terlibat dalam suatu insiden yang membuat mereka harus berhadapan dengan keluarga paling kaya dan berpengaruh di Korea Selatan. Little Women merupakan serial 12 episode yang tayang setiap Sabtu dan Minggu sejak 3 September di Netflix.

NABILA RAMADHANTY PUTRI DARMADI

