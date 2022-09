Ketahui Hal yang Harus Dilakukan Penumpang Jika Penerbangan Dibatalkan

TEMPO.CO, Jakarta - Beragam hal seperti permintaan yang sangat tinggi dari penumpang, kekurangan staf maskapai dan penundaan akibat cuaca bisa membuat penerbangan dibatalkan atau ditunda. Meski begitu, perubahan jadwal yang tidak terduga dan bisa menjadi merepotkan itu seharusnya tidak sepenuhnya membuat putus asa untuk bepergian.

Dari pemesanan ulang hingga upaya mendapatkan pengembalian dana, Pakar Perjalanan Scott Keyes, pendiri Scott's Cheap Flights, berbagi kiat dan wawasannya untuk mengatasi kemungkinan pembatalan atau penundaan perjalanan.

Cara mengetahui jika penerbangan ditunda atau dibatalkan

Maskapai harus memberi tahu setiap penumpang tentang penundaan dan pembatalan melalui email, teks atau pemberitahuan aplikasi.Maka, selalu periksa status penerbangan di situs web maskapai penerbangan dalam 24 jam sebelum penerbangan. Saat berada di bandara, periksa papan keberangkatan untuk informasi terbaru. Penumpang juga dapat menggunakan situs web atau aplikasi pihak ketiga untuk memantau pembatalan atau penundaan penerbangan, seperti Flighty atau FlightAware.

Apa yang harus dilakukan jika penerbangan dibatalkan

Jika penerbangan dibatalkan, jangan panik. Maskapai kemungkinan akan secara otomatis memasukkan pada penerbangan berikutnya yang tersedia. Namun ada kemungkinan itu tidak terjadi atau jika terjadi, penerbangan baru mungkin tidak sesuai dengan jadwal Anda.

Jika masih berada di rumah saat menerima pemberitahuan bahwa penerbangan telah dibatalkan, kunjungi situs web untuk melihat apakah maskapai telah memberi opsi penerbangan untuk pemesanan ulang. Jika tidak, hubungi maskapai untuk membahas mengenai pemesanan ulang.

Jika berita tentang penerbangan yang dibatalkan diterima saat di bandara, pergilah ke meja bantuan maskapai. Namun kemungkinan akan ada lusinan atau bahkan ratusan orang dalam antrean itu. Tapi itu bukan satu-satunya cara untuk mencari bantuan.

"Berdiri dalam antrean dan keluarkan telepon Anda. Agen gerbang bukan satu-satunya yang dapat membantu mengakomodasi Anda kembali - agen telepon juga bisa," kata Keyes.

Dan jangan lupa tentang bagasi terdaftar. Jika ada bagasi terdaftar dalam penerbangan yang dibatalkan, cari tahu bagaimana untuk mengambil kembali barang Anda.

Cara memesan ulang penerbangan

Tiga opsi utama untuk memesan ulang adalah secara langsung di meja bantuan bandara atau melalui telepon atau SMS. Beberapa maskapai penerbangan mungkin juga dapat memberikan bantuan layanan pelanggan melalui media sosial. Ingatlah bahwa waktu respons mungkin sangat lama, jadi cobalah menghubungi melalui segala cara yang memungkinkan.

Tapi ini tip panas. "Cara termudah untuk menghubungi maskapai penerbangan dengan cepat adalah dengan menelepon saluran telepon internasional mereka," kata Keyes. "Ambil American Airlines. Mereka tidak hanya memiliki hotline utama AS; mereka memiliki hotline di Meksiko dan Inggris dan Australia dan lusinan lainnya. Sementara 99% penumpang AS menelepon hotline utama AS dan menunggu lama, Anda 'biasanya akan melewati kantor asing, dan agen di sana dapat menangani reservasi Anda dengan cara yang sama."

Meskipun maskapai penerbangan selalu ingin memesan ulang Anda di salah satu penerbangan mereka sendiri, ada kemungkinan mereka dapat memesan ulang Anda di maskapai lain. "Dalam keadaan khusus, maskapai penerbangan akan memesan ulang Anda pada maskapai yang berbeda. Ini tidak umum, tetapi dalam beberapa kasus - seperti, katakanlah, ini adalah penerbangan terakhir hari itu dan Anda harus menginap di kota penghubung - maskapai akan melakukannya dengan operator yang mereka memiliki Perjanjian Interline dengan," katanya. "Maskapai penerbangan AS layanan penuh memiliki perjanjian interline ini satu sama lain, tetapi maskapai murah jarang melakukannya. Kurangnya perjanjian interline adalah alasan utama saya cenderung menghindari maskapai murah jika memungkinkan."

Maskapai umumnya akan menawarkan penggantian penerbangan dengan maskapai mereka sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan dalam keadaan khusus, maskapai akan memesan ulang Anda pada maskapai yang berbeda. Ini tidak umum, tetapi dalam beberapa kasus, seperti ini penerbangan terakhir hari itu dan Anda harus menginap di kota penghubung, maskapai akan melakukannya dengan operator yang mereka memiliki Perjanjian Interline.

Cara mendapatkan refund, travel credit atau kompensasi lainnya

Berdasarkan undang-undang federal AS, jika sebuah maskapai membatalkan atau mengubah penerbangan secara signifikan, penumpang berhak atas pengembalian uang tunai penuh. Titik," kata Keyes. "Tidak masalah apakah penyebabnya cuaca buruk atau pandemi global. Anda berhak mendapatkan pengembalian uang tunai jika Anda tidak lagi ingin bepergian." Setiap maskapai

mungkin memiliki ketentuannya sendiri dan penumpang bisa memeriksanya ke maskapai terkait.

TRAVEL AND LEISURE

