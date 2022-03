MotoGP di Mandalika NTB, Cita-cita Balapan F1 di Bintan Kepulauan Riau

TEMPO.CO, Bintan - Mandalika di Nusa Tenggara Barat menjadi tuan rumah ajang balap sepeda motor MotoGP 2022. Ingin menyusul kesuksesan wisata olahraga MotoGP Mandalika, di Bintan, Kepulauan Riau, akan dibangun sirkuit untuk balapan Formula Satu atau F1.

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengatakan, nantinya kehadiran Bintan International Circuit akan semakin menyemarakkan agenda wisata olahraga di Indonesia. "Sebelum pandemi Covid-19 terjadi, hampir setiap bulan ada berbagai ajang wisata olahraga bertaraf internsional di Bintan," kata Ansar di Hotel Nirwana Gardens, Lagoi, Bintan, pada Kamis, 17 Maret 2022.

Pada kesempatan itu, Ikatan Motor Indonesia atau IMI Pusat dan Gallant Venture Pte Ltd. menandatangani nota kesepahaman pembangunan Bintan International Circuit (BIC) untuk balapan F1. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Umum IMI Bambang Soesatyo dan CEO of Gallant Venture Pte Ltd., Eugene Cho Park, disaksikan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad.

Bambang Soesatyo mengatakan, kehadiran sirkuit Mandalika dan suksesnya ajang World Superbike serta MotoGP Mandalika yang sedang berlangsung membuat pertumbuhan ekonomi di NTB melesat. "Ini bisa ditiru oleh Kepulauan Riau," ujarnya.

Manfaat ekonomi melalui acara balapan tingkat dunia, menurut Bambang, dapat dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah secara langsung dan cepat. Dia menambahkan, Bintan menjadi lokasi sirkuit F1 yang tepat karena sudah populer sebagai destinasi wisata. Pemerintah daerah dan pengelola Bintan Resort dapat mengajak investor membuka hotel-hotel baru untuk mengakomodasi kamar yang akan ditempati para wisatawan.

Ansar Ahmad mengatakan, Bintan International Circuit memiliki bentang alam yang indah sehingga dapat menjadi nilai jual tersendiri bagi investor dan wisatawan. Pesisir pantai dan perbukitan di sekitar sirkuit akan memanjakan pengunjung serta memberikan pengalaman berbeda. "Jika sudah dibangun, sirkuit ini akan melengkapi Bintan sebagai mega resort in the world dan kami punya infrastruktur hiburan kelas dunia," katanya.

Group General Manager PT Bintan Resort Cakrawala, Abdul Wahab mengatakan, ada tiga calon lokasi pembangunan Bintan International Circuit. Tiga tempat itu adalah adalah Lagoi Bay, Kepri Bay, dan area Berakit.

Konsultan dari Inggris, Populous yang akan menentukan lokasi paling tepat untuk membangun sirkuit F1 Bintan. "Ketiga calon lokasi sirkuit ini sama-sama memiliki pemandangan alam yang indah," ujarnya seraya memperkirakan pembangunan sirkuit akan memakan waktu sekitar dua tahun.

