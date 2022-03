5 Rute Road Trip Terbaik di Jepang, Dari Pesisir Pantai Hingga Jalur Suci

TEMPO.CO, Jakarta - Jepang sebagai negara kepulauan dengan hampir tiga perempat wilayahnya tertutup pegunungan. Meskipun wisatawan menikmati perkotaan Jepang dengan berbagai kulinernya hingga berkunjung ke tempat-tempat wisata terbaik Jepang di seluruh dunia, perjalanan darat atau road trip melalui perbukitan dan gunung di Jepang tak kalah indahnya.

Lima daftar perjalanan darat terbaik di Jepang berikut ini memberikan pengalaman mengemudi terbaik bagi para pecinta road trips menurut Lonely Planet:

Pantai ke Pantai Hokkaido

Perjalanan terbaik melewati pedesaan utara yang indah, Rausu - Hakodate (700 kilometer)

Pulau paling utara Jepang, Hokkaido, merupakan impian setiap pengemudi. Jalurnya luas, liar, jalan berkualitasbserta minim penduduk. Perjalanan pantai ke pantai ini melintasi lebih dari 650 kilometer jalan terbuka dari Semenanjung Shiretoko yang diakui UNESCO di timur ke kota pelabuhan kolonial tua Hakodate di barat.

Perjalanan ini paling dinikmati mengingat pemandangan alamnya yang beragam, kaldera, hutan purba Taman Nasional Akan-Mash, jalan tol lurus Road to Heaven sepanjang kurang lebih 27 kilometer, jalan roller coaster zig zag vertikal melewati lahan pertanian pastoral Biei, pusat hiburan yang semarak, Sapporo dan kota metropolitan terbesar di utara, Tokyo.

Laut Pedalaman Seto sepanjang Shimanami Kaid

Terbaik untuk menjelajahi pulau dengan pemandangan indah melalui jembatan gantung, Onomichi - Imabari (70 kilometer)

Shimanami Kaid mengikuti jejak malas huruf ‘S’ di sepanjang Laut Pedalaman Seto melalui jembatan gantung yang bertiup angin serta desa-desa di pulau menjadi rute bersepeda dan mengemudi yang populer nan indah. Pengemudi yang menyetir dengan santai akan mendapatkan pemandangan cat air dari kabut Laut Pedalaman yang membayangi banyak pulau bungkuk di dalamnya.

Untuk pengalaman jalan memutar yang tak terlupakan, kunjungilah sebuah kuil unik di Pulau Ikuchi-jima, Kosan-ji. Memadukan serangkaian gaya arsitektur, monumen keagamaan yang mencolok ini terdiri dari fondasi marmer Italia hingga ikonografi Tiongkok kuno.

Semenanjung Peninsula ke Hakone

Perjalanan terbaik dari tepi laut ke puncak Gunung Fuji, Minamiizu - Hakone (115 kilometer)

Rute epik ini merupakan favorit para pecinta road trip. Mulai dari perjalanan ujung selatan Semenanjung Izu, jalan raya pesisirnya melewati kota pelabuhan bersejarah yang menghantui para peselancar, Shimoda. Terdapat juga kota kecil yang terletak di Prefektur Shizuoka, Higashiizu. Lebih jauh lagi ke utara, jalannya mengelilingi tepi Danau Ashi di Hakone tempat pengunjung mendapatkan pemandangan Gunung Fuji yang memukau di hari yang cerah. Perjalanan ini berakhir dengan penuh gaya di Hakoe Skyline, jalan gunung berkelok-kelok yang terkenal dan menjadi inspirasi film The Fast and The Furious: Tokyo Drift.

Perjalanan Semenanjung Noto

Sangat cocok untuk pemandangan laut pesisir yang dramatis, Takaoka - Kanazawa (236 kilometer)

Perjalanan darat ini menyuguhkan beberapa pemandangan pantai terbaik di Jepang, dimulai dari pemandangan matahari terbit yang sempurna di Pantai Amaharashi hingga garis pantai Prefektur Ishikawa yang kokoh. Noto menjadi pusat di sekitar rute ini, semenanjung yang gelap dan berbatu menjadi rumah bagi kuil-kuil yang khusyuk dan pemandangan laut yang dramatis.

Pengemudi juga akan melewati sawah Shiroyone Senmaida yang berjatuhan ke arah laut di Noto barat dan kota pelabuhan Wajima dengan pasar pagi berusia 1.000 tahun. Selesaikan perjalanan di Kanazawa, bekas benteng samurai dan penjaga seni dan kerajinan tradisional Jepang. Kota ini adalah rumah bagi sejumlah museum yang mencerahkan, termasuk Museum Seni Kontemporer Abad ke-21 yang mengesankan.

Pesisir Wakayama

Kastil terbaik dan jalur suci, Kota Wakayama - Shingu (180 kilometer)

Prefektur Wakayama yang terletak di Semenanjung Kii yang bulat, di selatan konurbasi Osaka-Kyoto merupakan pintu gerbang ke hutan berkabut dari jalur ziarah Kumano Kod. Jalan pesisir sepanjang 161 kilometer lebih dekat dengan kastil feodal abad ke-16 Wakayama dan kota resor onsen (pemandian air panas) Shirahama di mana matahari sore terbenam di balik lubang berbentuk bulan di Pulau Engetsu-to. Fitur batu bergigi dan tebing menjulang Kushimoto di selatan akan sama-sama bersaing untuk perhatian road trip, sebelum rute memuncak di Shingu di perbatasan Prefektur Mie, di mana Kuil Kamikura menandai tempat di mana dewa Shinto Jepang pertama kali turun ke bumi.

BERNADETTE JEANE WIDJAJA | LONELY PLANET



Baca juga: Simak Aturan dan Kategori Pelancong Asing yang Bisa Masuk Jepang

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.