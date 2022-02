Pertama di Indonesia, L'Etape Indonesia by Tour de France Berlangsung di Lombok

TEMPO.CO, Mataram – Pertama kali di Indonesia, L’Etape Indonesia by Tour de France berlangsung di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Ahad pagi, 20 Februari 2022. Ajang balap sepeda ini diikuti 1.308 peserta dari Indonesia dan 12 negara lain.

Direktur Event L’Etape Indonesia by Tour de France, Zacky Badrudin mengatakan, setelah mensurvei berbagai tempat, penyelenggara asal Prancis akhir memilih Lombok sebagai tempat pelaksanaan acara tahun ini di Indonesia. "Di Lombok, kondisi jalan rayanya bagus, medannya lengkap, dan suasana alamnya indah. Ada tanjakan, tikungan, turunan serta pemandangan gunung dan pantai," kata Zacky Badrudin.

Dia menjelaskan, L’Etape Indonesia by Tour de France di Lombok hari ini adalah kick off pertama Tour de France internasional selama pandemi Covid-19. Lomba tersebut terdiri atas dua kategori, yakni The Race dengan jarak sejauh 124 kilomter dan The Ride dengan jarak tempuh 84 kilometer.

Rute L'Etape Indonesia by Tour de France meliputi keliling Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Pariwisata Mandalika, termasuk di dalam sirkuit, by pass Bandara Internasional Lombok – Mandalika yang baru dibangun, perbukitan Torok Aik Beliq. Pembalap kemudian mengelilingi Kota Praya, lalu kembali ke Mandalika.

Di dalam lomba ini akan ditetapkan King of Mountain dengan polkadot jersey dan jawara sprint mendapatkan jersey hijau. Pemenang lomba secara umum akan mempereoleh jersey kuning serta jersey putih untuk pemenang Youth Category. Adapun jersey yang diberikan menggunakan motif tenunan Sumbawa.

Peserta L'Etape Indonesia by Tour de France berada di Hotel Novotel Lombok, NTB. TEMPO | Supriyantho Khafid

Direktur Event Nasional dan Internasional Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dessy Ruhati mengatakan, wisata olahraga menjadi salah satu jalan untuk membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di masa pandemi. Dari berbagai agenda wisata olahraga, Dessy memperkirakan, masyarakat Lombok dapat merasakan manfaat ekonomi hingga 15 miliar. Dessy merinci berbagai kebutuhan wisatawan selama berada di Lombok, misalkan moda transportasi Rp 3 juta, mengidap di hotel sekitar Rp 750 ribu per malam, makan Rp 500 ribu, sampai belanja oleh-oleh Rp 500 ribu.

Direktur Operasi Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, Arie Prasetyo mengatakan, beragam agenda olahraga tahun ini menjadi sinyal positif untuk pariwisata di Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok. Sepanjang 2021 dan 2022, di Lombok berlangsung MotoGP Mandalika, World Superbike, hingga Asia Idemitsu Talent Cup.

Tak hanya L’Etape Indonesia by Tour de France, ada pula Jambore Bikers yang berlangsung di bekas lapangan Bandara Selaparang Mataram, triathlon, dan banyak lagi. Wisata olahraga cocok sebagai agenda pariwisata di masa pandemi karena setidaknya memenuhi dua kriteria, yakni pelaksanaannya di ruang terbuka dan para peserta bisa saling menjaga jarak.

