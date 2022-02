Keindahan Destinasi Super Prioritas The Mandalika Diangkat dalam Film Akad

TEMPO.CO, Mataram - Film Akad yang mengangkat keindahan dan keunikan destinasi pariwisata super prioritas The Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat tayang di bioskop mulai 3 Februari 2022. Film itu dibuat atas kerja sama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku BUMN Pengelola The Mandalika dengan rumah produksi IFI sinema dan E-motion Entertainment, MAXstream.

Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer mengatakan pembuatan film itu merupakan salah satu upaya kreatif dalam mempromosikan The Mandalika. "Kami melihat promosi wisata menggunakan konsep Film Induced Tourism ini memiliki pengaruh yang kuat serta terbukti mampu meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung," kata dia, Rabu, 3 Februari 2022.

Abdulbar mencontohkan destinasi wisata Cappadocia, Turki yang menjadi viral usai menjadi latar sebuah film. "Kami berharap film Akad dapat menangkap keindahan alam Mandalika dan menimbulkan impresi yang kuat bagi penonton,sehingga mereka tertarik untuk datang ke kawasan kami," ujarnya.

Kawasan The Mandalika yang menjadi latar dari film Akad merupakan sebuah destinasi pariwisata seluas 1.175 hektare yang dikembangkan dengan tema Sports & Entertainment Destination. Salah satu atraksi unggulan di The Mandalika adalah Pertamina Mandalika Circuit, sebuah sirkuit berkelas internasional yang akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan MotoGP Grand Prix of Indonesia 2022 pada Maret mendatang. Sirkuit itu juga telah menjadi lokasi penyelenggaraan World Superbike dan IATC pada November 2021.

Selain Bali, kawasan Mandalika mulai digemari wisatawan asal Timur Tengah terutama dari Uni Emirat Arab. Dok. Kemenparekraf

Sejumlah atraksi alam yang indah juga dimiliki oleh The Mandalika seperti pantai dan perbukitan hijau, diantaranya pantai Kuta, Seger, Tanjung Aan, Serenting dan Gerupuk serta Bukit Merese dan Bukit Seger. Seluruh spot wisata tersebut sudah terhubung dengan jalan kawasan sehingga mudah dijangkau wisatawan.

Sehari menjelang penayangan resmi di bioskop, film Akad menggelar pemutaran khusus di XXI Epicentrum, Jakarta Selatan. Acara ini dihadiri sutradara Reka Wijaya dan para produser serta sejumlah pemeran film ini, diantaranya Indah Permatasari, Kevin Julio, Mathias Muchus dan para pemain lainnya.

Reka Wijaya yang menyutradarai dan menulis cerita film mengatakan film ini adalah kisah dari penerjemahan lirik lagu berjudul Akad yang diciptakan oleh Muhammad Istiqamah Djamad alias Is (mantan vokalis Payung Teduh). "Pada prinsipnya, Film Akad ini adalah film tentang bagaimana manusia bertemu dan menjalani hidup dengan pasangan yang dicintainya," ujarnya.

Film Akad berkisah tentang Pak Abdi (Mathias Muchus), seorang supir taxi online, menginginkan anaknya Indira (Indah Permatasari) untuk bisa segera bertemu jodohnya dan menikah. Indira adalah wanita mandiri yang merasa tidak perlu menikah dalam hidupnya. Indira merasa belum penting membangun rumah tangga sendiri karena dia tidak mau merasakan kesedihan seperti yang dia rasakan ketika ibunya meninggal meninggalkan ayahnya.

Dion (Kevin Julio) adalah seorang konsultan ahli konservasi alam yang bekerja di Lombok. Semasa kecil dia tinggal di Jakarta, kemudian dia dan keluarganya pindah ke Lombok untuk mengurus tanah dan kebun milik mendiang ayahnya. Dion sedang mengerjakan proyek konservasi alam Mandalika, dan dia harus kembali ke Jakarta untuk mengerjakan beberapa pekerjaan administrasinya. Indira dan Dion akan bertemu dalam suasana yang tidak tepat tapi semesta menentukan berbeda.

