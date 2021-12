Swiss Cafe Pondok Indah Gelar Festive Season All You Can Eat

INFO TRAVEL - Siap menyambut akhir tahun 2021? Di bulan Desember ini, Swiss-Belhotel Pondok Indah menyambut Festive Season dengan berbagai penawaran menarik, mulai dari promo menginap hingga makan sepuasnya dengan menu spesial Internasional.

Jika Anda sedang mencari ide untuk perayaan makan bersama keluarga yang spesial, Executive Chef Reuben Win telah merancang variasi menu yang mewah di Swiss Cafe Restaurant, Pondok Indah untuk berbagai macam acara menjelang akhir tahun. Anda dapat mencicipi berbagai macam menu pasta dan noodle, serta aneka carving diantaranya roasted turkey, roasted meatloaf wellington, hingga salmon en croute untuk Christmas eve dinner dan lunch periode 24 - 26 Desember 2021.

Ada juga New Year’s Eve dinner yang menggiurkan. Swiss Cafe Restaurant, Pondok Indah akan menyuguhkan aneka jenis makanan dari berbagai belahan Benua di dunia. Dengan tema ‘Around The World’, Executive Chef Reuben Win telah mempersiapkan menu yang sangat sayang jika Anda lewatkan, mulai dari baked salmon en croute, chicken fajitas, festive briyani, pasta bar hingga aneka dessert yang tersedia lebih dari sepuluh items.

Sangat menarik bukan? Untuk Anda yang sedang mencari hotel untuk staycation bersama keluarga, Swiss-Belhotel Pondok Indah menawarkan paket menginap termasuk makan pagi dan makan malam tahun baru untuk dua orang mulai dari Rp 1.830.000 net. Anda tidak perlu meragukan protokol kesehatankarena semua staf di sini sudah 100 persen vaksin dan menerapkan 10 commitment health, safety, hygiene yang memastikan keamanan semua pekerja dan tamu di tengah Covid-19.

“Semua informasi terkini terkait promosi dapat Anda lihat di website kami swiss-belhotel.com atau dapat menghubungi reservasi kami langsung di no WhatsApp 0811 1142 161 atau Swiss Cafe Restaurant 0813 8384 9403.” ujar Director of Sales and Marketing Berliana.

Swiss-Belhotel Pondok Indah merupakan hotel bintang 4 dengan 159 kamar di kawasan elit pemukiman Pondok Indah – Jakarta Selatan. Letaknya sangat strategis dekat Pondok Indah Golf ,venue turnamen Golf untuk Asian Games 2018, dan dalam jangkauan 30-50 menit menuju Stadion Gelora Bung Karno, Taman Impian Jaya Anco, Jakarta International Expo Monumen Nasional, dan Pulo Mas melalui tol lingkar luar Jakarta.

Selain akses menuju pintu tol yang sangat dekat, halte busway Pondok Indah dapat dijangkau dengan berjalan kaki dan MRT Lebak Bulus yang juga dapat ditempuh beberapa menit.

Selain itu, Swiss-Belhotel Pondok Indah dilengkapi gratis layanan akses internet wi-fi di seluruh area hotel, TV LED 40-inci dengan ragam saluran lokal dan internasional, serta kotak penyimpanan. Fsilitas lainnya ruang meeting dengan kapasitas maksimal 100 orang, area kolam renang, spa, laundry, dan gym. (*)