Bandara Internasional Lombok Sediakan Layanan Premium Sambut World Superbike

TEMPO.CO, Mataram - PT Angkasa Pura I yang mengelola Bandara Internasional Lombok dan PT Angkasa Pura Hotel menyediakan layanan premium untuk menyambut wisatawan menjelang perhelatan World Superbike. Ajang balap sepeda motor itu akan berlangsung di Sirkuit Mandalika pada 19-21 November 2021.

Direktur Operasi PT Angkasa Pura Hotel. Imron Qodari mengatakan layanan tersebut bernama Premium Airport Special Services atau PASS. "Penumpang tinggal duduk nyaman menunggu proses keberangkatan maupun kedatangan," ujar Imron pada Ahad, 24 Oktober 2021.

Petugas Premium Airport Special Services memberikan pelayanan check-in assistance, baggage handling and wrapping, escort service for custom and imigration clearance, dan executive lounge service. Ada pula pendampingan ke layanan pemeriksaan kesehatan di bandara untuk tes Covid-19, baik rapid test antigen atau RT-PCR.

Imron mengatakan, seluruh proses tersebut dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Penumpang yang memanfaatkan layanan PASS ini juga dapat menyampaikan kebutuhannya, seperti transportasi darat ke tempat tujuan.

Untuk mendapatkan layanan PASS, calon penumpang dapat memesan secara online maupun offline. Reservasi Premium Airport Special Services ini dapat dilakukan di counter pada area keberangkatan di Bandara Internasional Lombok atau melalui situs www.premium-pass.id dan aplikasi perjalanan Traveloka.

Bandara Internasional Lombok adalah satu dari 15 bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I. Selain Bandara Internasional Lombok, perusahaan pelat merah itu mengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, Bali; Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur; Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan; Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Bandara Frans Kaisiepo di Biak dan Bandara Sentani di Jayapura, Papua; Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara; Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Ada pula Bandara Jenderal Ahmad Yani, Semarang dan Bandara Adi Soemarmo, Surakarta, Jawa Tengah; Bandara Adisutjipto dan Bandara Internasional Yogyakarta di Yogyakarta; Bandara Pattimura, Ambon, Maluku, dan Bandara El Tari, Kupang di Nusa Tenggara Timur (NTT). Adapun hotel yang dikelola oleh Angkasa Pura Hotel adalah Novotel Bali, Hotel Ibis Makassar, Hotel Ibis Surabaya, serta Cordia Hotel di Yogyakarta dan Banjarmasin.

General Manager Bandara Internasional Lombok, Nugroho Jati mendukung upaya Angkasa Pura Hotal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan melalui Premium Airport Special Services atau PASS ini. Seiring dengan menurunnya kasus Covid-19 dan pelonggaran PPKM, jumlah penumpang yang berangkat dan tiba di Bandara Internasion Lombok mulai bertambah. Dari 18 penerbangan, peningkatan lalu lintas penumpang yang selama Juli - September 2021 sekitar 2.500 orang, kini menjadi 3.500 orang setiap hari.

