Promo Tiket.com Bulan Ramadan, Diskon Pesawat dan Hotel Hingga 50 Persen Plus

TEMPO.CO, Jakarta - Seperti tahun-tahun sebelumnya, perusahaan aplikasi perjalanan Tiket.com menggelar program diskon tahunan Ramadan, yakni Tiketin Hari Raya atau THR. Program ini menawarkan diskon hingga 50 persen plus 25 persen untuk semua produk mukai dari tiket hingga hotel.

"Tiket.com mengundang masyarakat untuk menggunakan THR secara bijak, termasuk perencanaan matang dalam menyusun perjalanan atau liburan dekat rumah di masa mendatang dengan memanfaatkan momentum kampanye Tiketin Hari Raya," ujar Vice President Brand Marketing tiket.com Maria Risa Puspitasari dalam keterangannya, Senin, 19 April 2021.

Beragam diskon itu bisa mulai diburu sejak 19 April. Setiap hari, tiket.com mengadakan harga gledek spesial THR mulai pukul 15.00 WIB hingga 21.00 WIB.

Lewat harga gledek THR, pelanggan bisa memperoleh diskon tiket pesawat hingga 50 persen plus 20 persen untuk semua penerbangan domestik. Di luar periode harga gledek, tiket.com tetap memberikan diskon sebesar 50 persen plus 10 persen untuk semua destinasi domestik.

Diskon juga bisa diperoleh untuk pemesanan akomodasi. Pelanggan tiket.com bisa memperoleh diskon sebesar 50 persen plus 20 persen untuk semua hotel destinasi domestik. Di luar jam gledek, diskon yang ditawarkan 50 persen plus 10 persen.

Tiket.com juga punya diskon untuk pelanggan yang mencari ragam atraksi dan aktivitas wisata lewat promo THR TO DO. Diskonnya sebesar 80 persen plus 25 persen. Di luar jam spesial, pepanggan tetap bisa mendapat diskon 70 persen plus 10 persen khusus semua wisata aktivitas domestik yang tersedia di dalam tiket TO DO.

Promo THR juga diberikan untuk sewa mobil dan airport transfer. Untuk sewa mobil, tiket.com memberikan harga mulai dari Rp 100 ribu plus 40 persen hingga Rp 500 ribu. Di luar jam spesial, diskon yang berlaki 30 persen hingga Rp 500 ribu.

Untuk airport transfer, pelanggan tiket.com bisa memperoleh diskon hingga Rp 55 ribu di jam spesial dan Rp 45 ribu di luar jam spesial untuk seluruh airport di Indonesia. Tak ketinggalan, ada juga diskon untuk pembelian tiket kereta api sebesar 20 persen untuk seluruh rute kereta api di Indonesia.

