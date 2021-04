Konsep Mini Zoo Makin Marak Sebagai Destinasi Wisata

TEMPO.CO, Jakarta - Selain fungsi perlindungan dan pelestarian flora dan fauna kini tampilan kebun binatang dikemas dalam konsep mini zoo. Mirip dengan kebun binatang, namun dengan lingkup dan jumlah satwa yang lebih sedikit, sering disebut juga kebun binatang kecil.

Kini fasilitas unik ini, ramai diperlihatkan di penginapan dan tempat makan. Bukan hanya sekedar jadi daya tarik pengunjung, mini zoo menyediakan kesempatan pengunjung berinteraksi langsung dengan hewan. Misalnya, memberi makan, menungganginya, dan lainnya.

Selain itu, interaksi manusia dan satwa dipercaya bermanfaat bisa memulihkan kebugaran jasamani dan rohani. Kejenuhan akibat aktivitas keseharian pun berkurang. Paling penting, bisa menambah wawasan seputar upaya memelihara kesejahteraan satwa serta kaitannya dengan konservasi ex-situ dan in-situ.

Dewasa ini, khususnya Indonesia sudah banyak hotel dan tempat makan menyediakan fasilitas zoo mini. Dikutip dari beberapa situs, perusahaan yang menawarkan penginapan dan dan wisata, berikut adalah hotel dan tempat makan yang menyediakan zoo mini.

Mulai dari hotel Royal Safari Garden Resort and Convention di Bogor. Masih di Bogor, ada The Forest Hotel yang berlokasi di Jl. R. E. Sumantradiredja No. 99, Pamoyanan, Bogor Selatan. Menyusul hotel Grand Tjokro Bandung, lengkapnya di Jalan Cihampelas Nomor 211-217. Ada juga Padma Hotel yang berlokasi di Jalan Ranca Bentang 56-58 Ciumbuleuit.

Di Yogyakarta ada dua penginapan yang menyediakan fasilitas ini, pertama di Jalan Laksda Adisucipto Km 6,5 Seturan Yogyakarta ada Eastparc Hotel. Yang kedua Hotel Ruba Grha, tepatnya di Jl. Mangkuyudan No. 1 Yogyakarta.

Untuk tempat makan, Kanda Restaurant yang berlokasi di Jalan kanda No 8A, Bypass Ngurah Rai, Sanur, Denpasar selatan sudah menyediakan mini zoo. Lokasinya melewati gang perumahan, karena memang berada di kawasan perumahan. Tiap hari buka mulai pukul 12 siang hingga pukul 8 malam. Khusus weekend buka selama 12 jam. Mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam.

RAUDATUL ADAWIYAH NASUTION