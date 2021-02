Ada Festival Kopi Kutaraja di Banda Aceh Sampai Senin Besok

TEMPO.CO, Jakarta - Para penggemar kopi bisa memanjakan diri dalam Festival Kopi Kutaraja yang berlangsung di Banda Aceh pada Sabtu sampai Senin, 27 Februari - 1 Maret 2021.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Jamaluddin mengatakan, festival ini menyuguhkan dua varian kopi, yakni kopi robusta dan kopi arabika terbaik di Aceh. "Festival Kopi Kutaraja 2021 menjadi suguhan menarik dan interaktif bagi masyarakat, khususnya wisatawan," kata jamaluddin di Banda Aceh, Sabtu 27 Februari 2021.

Festival Kopi Kutaraja 2021 berlangsung secara offline dan online dengan menyuguhkan serangkaian acara. Di antaranya, Aceh Food Festival, Coffee Cupping, Roasting Competition, Seminar Kopi, dan Pentas The Light of Aceh. Menurut Jamaluddin, festival lewat daring dan luring ini untuk mengakomodasi wisatawan dari luar daerah yang ingin turut menyemarakkan acara di tengah pandemi Covid-19.

"Bagi wisatawan yang datang aktual, kami tetap menerapkan protokol kesehatan ketat berbasis kebersihan, kesehatan, keamanan dan kelestarian lingkungan atau CHSE," kata Jamaluddin. Dia berharap festival tersebut mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk bangkit membangun ekonomi kreatif di sektor pariwisata.

Dalam Festival Kopi Kutaraja bertema 'From Our Hospitality to Your Cup' ini juga berisi pelatihan usaha bagi anak muda yang ingin berbisnis kopi.

