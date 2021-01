Aneka Menu Tahun Baru Cina yang Bisa Take Away, Model Rantangnya Menarik

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun baru Cina atau tahun baru Imlek akan berlangsung pada 12 Februari 2021. Shio untuk tahun baru Cina kali ini adalah Kerbau Metal.

Masyarakat Tionghoa umumnya pergi ke kelenteng untuk berdoa di malam tahun baru Imlek. Mereka juga merayakannya bersama keluarga dan punya menu khusus tahun baru. Beberapa di antaranya adalah Yee Shang, bebek panggang, Golden Mala Pot, dan lainnya.

Jika tak sempat belanja dan memasak berbagai hidangan khas tahun baru Imlek, Anda dapat memesan ke restoran atau hotel yang menyediakan menu tersebut. Salah satunya adalah Swissôtel Jakarta di Pondok Indah Kapuk atau PIK Avenue, Jakarta Utara.

Cluster General Manager Swissôtel Jakarta PIK Avenue dan Mercure Jakarta Pantai Indah Kapuk, Sean Halpin mengatakan, hidangan khas Imlek dari hotel itu dibuat di restoran The Chinese National. "Pengunjung dapat menikmati masakan Cina autentik sepanjang waktu," kata Sean Halpin dalam keterangan tertulis, Sabtu 16 Januari 2021.

Golden Jade Package dan Metal Ox Package. Dok. Dok. Swissôtel Jakarta PIK Avenue

Salah satu menu andalan restoran ini adalah Hot Pot Sze Chuan Duck buatan Chef Kong Fook Sin. Chef Sin mengatakan Hot Pot Sze Chuan Duck atau sup daging bebek ini merupakan salah satu hidangan yang selalu tersaji setiap tahun baru Imlek di rumah ibunya. Selain itu, ada pula menu Yee Sang, Black Truffle Roasted Duck, dan Chinese BBQ.

Bagi masyarakat yang ingin merayakan tahun baru Imlek, Hean Halpin mengatakan, pengelola Swissôtel Jakarta PIK Avenue menyuguhkan atraksi barongsai dan pertunjukan tradisional Guzheng dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Adapun yang ingin merayakan tahun baru Cina di rumah, Sean Halpin melanjutkan, ada enam jenis makanan take away yang dapat dipilih. Mulai dari Salmon Yee Shang Roselle Plum Sauce, Black Truffle Roasted Duck, Chinese New Year BBQ Platter, Metal Ox Package, Golden Jade Package, dan Chinese New Year Golden Mala Pot. Uniknya, kemasan hidangan yang dibawa pulang ini berbentuk laci yang menarik.