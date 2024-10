Raja Ampat Masuk Daftar 25 Destinasi Best of The World 2025 National Geographic

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Raja Ampat, Papua Barat Daya, masuk dalam daftar 25 tempat terbaik yang direkomendasikan National Geographic untuk 2025. Best of The World 2025 dirilis majalah petualangan itu pada Selasa, 24 Oktober 2024.

Daftar menawarkan titik awal yang sempurna untuk inspirasi perjalanan, yang ditujukan untuk berbagai minat, mulai dari pecinta kuliner hingga pencari petualangan dan keluarga. Daftar ini didasarkan pada wawasan dan keahlian para pakar dan editor perjalanan National Geographic, termasuk destinasi yang sedang naik daun dan yang sudah ada sejak lama.

"Saya menganggap Best of The World sebagai undangan tahunan National Geographic untuk keluar dan menjelajahi sendiri keragaman tempat dan pengalaman yang luar biasa di seluruh dunia," kata Nathan Lump, pemimpin redaksi National Geographic, dalam sebuah pernyataan.

Keindahan Bawah Laut Raja Ampat

Terletak di ujung barat laut Semenanjung Kepala Burung di Papua, Raja Ampat merupakan kepulauan yang terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, pulau karang, dan beting atau gundukan pasir yang mengelilingi empat pulau utama Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misool. Geopark Raja Ampat ditetapkan oleh UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) pada 24 Mei 2023

Nama Raja Ampat diyakini berasal dari sebuah legenda di mana seorang wanita menemukan tujuh telur, dengan empat di antaranya menetas dan menjadi raja dari empat pulau utama, sementara tiga lainnya menjadi seorang wanita, hantu, dan batu.

Bagi para pencinta bawah laut, Raja Ampat menawarkan pengalaman terbaik di dunia. Wilayah di dalam kepulauan Empat Raja itu sangat luas, meliputi 9,8 juta hektare daratan dan lautan, rumah bagi 540 jenis karang, lebih dari 1.000 jenis ikan karang, dan 700 jenis moluska.

Menurut sebuah laporan yang dikembangkan oleh The Nature Conservancy dan Conservation International, sekitar 75 persen spesies dunia hidup di sini. Jumlah dan keanekaragaman hayati laut Raja Ampat yang sangat banyak serta sistem terumbu karangnya yang sangat murni.

25 Destinasi Terbaik di Dunia

Selain Raja Ampat, National Geographic merekomendasikan 24 destinasi lain. Dari panjat tebing di India hingga wisata kuliner di Afrika Barat dan hutan nasional yang masih asri di Florida, berikut adalah daftar Best of The World 2025.

1. Los Angeles, California

2. Hutan Nasional Ocala, Florida

3. Senegal

4. Boise, Idaho

5. Barbados

6. Cerrado, Brasil

7. Bangkok, Thailand

8. Antigua, Guatemala

9. Kanazawa, Jepang

10. Guadalajara, Meksiko

11. Kwazulu-Natal, Afrika Selatan

12. Abu Dhabi, UEA

13. Kepulauan Stockholm, Swedia

14. Cork, Irlandia

15. Outer Hebrides, Skotlandia

16. Brasov, Rumania

17. Raja Ampat, Indonesia

18. Biara Cenobitic, Italia

19. Greenland

20. Tunisia

21. Lembah Suru, India

22. Northland, Selandia Baru

23. Eastern and Oriental Express, Malaysia

24. Murray River, Australia

25. Haida Gwaii, British Columbia

