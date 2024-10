Event Seru Yogyakarta Akhir Oktober 2024, Ada Pesta Boneka hingga Festival Musik Energi Sampah

Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Yogyakarta tidak pernah sepi dari event wisata. Akhir pekan ini, wisatawan yang menyambangi kota bisa menghadiri sederet event menarik yang sayang jika dilewatkan.

Setidaknya ada tiga event seru yang masih dan akan berlangsung mulai 23 hingga 27 Oktober 2024.

Baca juga: Wajah Baru Stasiun Yogyakarta setelah Beautifikasi

1. Pesta Boneka Seeds Of Hope, 23-27 Oktober 2024

Pesta Boneka merupakan sebuah festival berskala internasional yang diupayakan komunitas Papermoon Puppet Theatre sejak 2008. Gelaran tahun ke-9 ini dipusatkan di Kampoeng Media Resort Sleman Yogyakarta dan berlangsung mulai 23 hingga 27 Oktober 2024.

Festival ini menjadi ruang berkumpulnya seniman dan para pecinta teater boneka dari berbagai belahan dunia, dengan format yang berbeda di antara festival boneka lainnya di seluruh dunia.

Baca juga: Teras Malioboro Yogyakarta Benahi Layanan dengan Pengawasan Harga hingga Sistem Pembayaran

Tahun ini ada lebih dari 28 grup/individu seniman dari 25 negara yang akan berbagi pertunjukan, pengetahuan, dan kebaikan melalui seni pedalangan di Yogyakarta.

Dalam event tahun ini, pengunjung bisa melihat pertunjukan karya boneka dari seniman peserta yang terlibat. Bakal ada sajian pertunjukan dari 33 seniman. Setiap pertunjukan akan diikuti dengan sesi diskusi/tanya jawab dengan penonton.

Tak hanya itu, beberapa seniman yang terlibat dalam Pesta Boneka ini juga akan mengadakan lokakarya dan diskusi dengan berbagai peserta. Bagi pengunjung yang hobi berburu merchandise unik, bisa menyambangi bazar dalam event ini.

2. Get The Fest Suara Nusantara, 25-27 Oktober 2024.

Gelaran Get The Fest Suara Nusantara merupakan satu-satunya festival musik yang menggunakan energi dari sampah plastik yang diinisiasi Yayasan Get Plastic.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Event Get the fest akan digelar di Tebing Breksi Yogyakarta pada 25-27 Oktober 2024. Melibatkan musisi seperti Ipang Lazuardi, Pusakata, Jogja Hip Hop Foundation, Endah Ressa, dan sederet musisi lain yang peduli soal lingkungan.

Tahun ini memilih kota Yogyakarta sebagai lokasi acara sebagai kepedulian terhadap tantangan terkait persoalan sampah yang sedang dihadapi kota ini.

Yayasan Get Plastic Indonesia sebagai inisiator festival ini mengembangkan mesin pirolisis yang dapat mengkonversi sampah plastik low-value menjadi bahan bakar setara dengan solar, bensin, dan minyak tanah dengan menggandeng warga, sekolah, pemilik kafe, dan pelaku UMKM untuk dapat mendonasikan sampah plastik terpilahnya agar kemudian dapat diolah menjadi bahan bakar.

Selain konser, dalam event ini masih banyak agenda serta games ramah anak, pengalaman unik dalam menikmati pangan dengan menyatukan tradisi lokal dan budaya urban dengan cara yang menyenangkan.

3. Jogja Menyapa, 25-26 Oktober 2024

Event Jogja Menyapa ini merupakan event hiburan gratis tahunan untuk menyambut momen akhir pekan melalui berbagai pertunjukkan musik dan hiburan.

Beda dengan konser biasanya yang mengambil lokasi di stadion atau alun alun, event ini justru dipusatkan di halaman Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Yogyakarta.

Tahun ini, event gratis untuk umum ini mendatangkan sejumlah musisi tamu asal Yogyakarta. Seperti Bravesboy, Langit Sore, Pendhoza, Sri Redjeki, hingga SKJ 94. Selain konser musik, ada pula aneka lomba, Bazar UMKM Sibakul, Bazar Produk Desa Prima, Pameran Inovasi, Donor Darah, Pemeriksaan Kesehatan Jiwa, Pertunjukan Seni Lintas Budaya, Lomba Mewarnai, Festival Band Pelajar dan Mahasiswa, E-Sport Competition, Senam Zumba, dan Workshop Aksara dan Mewiru.

Pilihan Editor: Pariwisata Sumbang PAD Sleman Rp283,53 Miliar, Terbesar dari Pajak Hotel dan Restoran