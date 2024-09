Perayaan Golden Week 2024 di Laguna Phuket dari Pertunjukan Tradisional hingga Festival Kuliner

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Golden Week 2024 merupakan masa libur nasional di Tiongkok untuk memperingati berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, pada 1 Oktober. Tahun ini hari libur tersebut berlangsung dari tanggal 1 hingga 7 Oktober 2024. Masa libur nasional ini dirayakan dengan bersantai atau bepergian bersama keluarga.

Laguna Phuket Thailand ikut merayakan Golden Week 2024 dengan beragam kegiatan. Tak hanya menikmati keindahan alam yang menakjubkan di sekitarnya, tapi juga menikmati petualangan di berbagai restoran serta festival budaya dan pertunjukan bakat lokal.

"Laguna Phuket bersiap untuk menyelenggarakan acara yang mengesankan selama perayaan Golden Week 2024, yang menampilkan perpaduan menyenangkan antara adat istiadat tradisional, pengalaman inovatif, dan rasa kebersamaan yang kuat," menurut pernyataan dalam keterangan pers.

Dengan tiket masuk gratis dan serangkaian pertunjukan yang memikat, sajian kuliner lezat, dan kegiatan yang menarik, Golden Week 2024 menghadirkan pengalaman yang semarak dan memperkaya bagi seluruh keluarga.

Pertunjukan tradisional langsung budaya dan warisan Tiongkok

Perayaan Golden Week digelar di Laguna Groove, Laguna Phuekt, pada 5-6 Oktober 2024 mulai jam 3 sore hingga 10 malam. Area tersebut akan diubah menjadi pusat yang ramai dengan pertunjukan menakjubkan yang merayakan keragaman dan keindahan tradisi Tiongkok. Perayaan akan dimulai dengan presentasi oleh Asosiasi Peranakan Thailand, yaitu pertunjukan berjudul "Window od Phuket Peranakan's Way of Life." Pertunjukan ini memberikan gambaran sekilas tentang perpaduan indah pengaruh lokal dan Tiongkok yang membentuk lanskap budaya Phuket.

Para tamu juga dapat menikmati melodi penuh perasaan dari resital "Guzheng", dari sekolah lokal, dan nyanyian yang mengharukan oleh Kai Toon, seorang talenta muda yang memadukan lagu-lagu Tiongkok dan Thailand. Puncaknya adalah penampilan dari Thassapak Hsu, yang juga dikenal sebagai Bie. Penyanyi dan aktor Thailand-Taiwan yang terkenal, yang terkenal karena peran utamanya dalam My Girlfriend is an Alien, membawa perpaduan yang menarik antara seni Thailand dan Tiongkok ke panggung.

Menikmati perjalanan kuliner masakan Tiongkok

Selama Golden Week, Banyan Tree Phuket akan menawarkan pengalaman kuliner yang menarik yang menampilkan pesta Tapas Sepuasnya di Tin Bar, di mana para tamu dapat menikmati berbagai macam tapas yang terinspirasi dari Cina. The Watercourt di Banyan Tree Phuket akan menyelenggarakan Seafood Extravaganza, yang menampilkan hidangan laut segar yang lezat dilengkapi dengan musik live.

Dusit Thani Laguna Phuket menghadirkan makan malam eksklusif, di Benjarong mulai tanggal 4 hingga 7 Oktober 2024, untuk menikmati menu set Phuket yang terinspirasi dari Tiongkok. Menu set yang dapat disantap bersama ini menyajikan berbagai hidangan lezat yang memadukan tradisi Tiongkok dengan bahan-bahan lokal Phuket.

Restoran Vista Cassia Phuket menghadirkan cita rasa Mookata Chong Qing Mala Hotpot tradisional, ditemani musik live dan pertunjukan api. Wisatawan juga menikmati prasmanan Thailand yang lezat dengan beragam pilihan hidangan khas Tiongkok, termasuk bebek Peking tradisional dan banyak lagi, di pasar makanan laut Angsana Laguna Phuket.

Pasar lokal yang semarak

Perayaan d Laguna Grove berlanjut dengan pasar lokal yang ramai. Mulai dari musik tradisional Tiongkok, makanan jalanan lokal dan internasional yang autentik, dan pertunjukan budaya. Anak-anak dapat bergabung dalam keseruan di "Kidz Zone" untuk mempelajari lebih lanjut tentang adat istiadat Tiongkok melalui aktivitas interaktif dan kerajinan tangan. Saat malam tiba, pengunjung dapat menikmati perpaduan elemen musik Tiongkok modern dan tradisional,Tentu saja setiap malam akan ditutup dengan pertunjukan Tari Barongsai yang memukau, melambangkan kemakmuran dan kegembiraan yang pasti akan menciptakan kenangan indah bagi seluruh keluarga.

