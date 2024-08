7 Tips Pendaki Tektok Pemula, Mendaki dalam Sehari

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pendaki tektok menjadi istilah yang semakin populer di kalangan penggiat aktivitas alam terbuka. Berbeda dengan pendakian biasa yang membutuhkan waktu lebih dari sehari hingga bermalam atau berkemah di gunung, pendaki tektok menurut Outsideonline hanya naik dan turun gunung dalam satu hari saja. Biasanya, pendakian ini dilakukan di gunung-gunung dengan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh ke puncak, dengan estimasi waktu pendakian sekitar 2-3 jam, bahkan ada yang kurang dari satu jam.

Mendaki gunung pulang pergi atau tektok menekankan efisiensi dan kecepatan, sehingga peralatan yang dibawa pun minimalis. Meskipun terlihat sederhana, pendakian tektok tetap memerlukan persiapan dan pengetahuan yang memadai, terutama dalam hal kondisi fisik, perencanaan rute, dan perlengkapan yang tepat.

Bagi para pemula yang tertarik mencoba pendakian tektok, penting untuk memahami beberapa tips dasar agar pengalaman mendaki tetap aman dan menyenangkan. Berikut adalah tujuh tips yang dapat membantu para pendaki tektok pemula untuk memulai perjalanan mereka dengan tepat.

1. Rencanakan Pendakian

Perencanaan adalah kunci utama dalam pendakian tektok. Sebelum memulai, pastikan Anda telah merencanakan rute dengan baik dan memeriksa kondisi trek. Menurut American Hiking Society, terdapat istilah "hiking begins before you reach the trailhead," yang berarti mendaki telah dimulai sebelum tiba di ujung jalan setapak, maka persiapan pun harus dilakukan jauh sebelum Anda tiba di titik awal pendakian.

Lakukan riset tentang jalur yang akan diambil, termasuk jarak tempuh dan ketinggian yang harus dicapai, serta periksa peraturan khusus yang mungkin berlaku seperti izin pendakian atau regulasi lingkungan.

2. Pilih Jalur yang Sesuai

Memilih jalur yang tepat sangat penting, terutama bagi pemula. Pilihlah jalur yang pendek dan mudah diakses dengan tanda yang jelas. Menggunakan aplikasi pencarian jalur hiking atau panduan lokal dapat membantu Anda menemukan jalur yang sesuai.

Jalur dengan ketinggian total yang rendah dan waktu tempuh yang singkat adalah pilihan ideal untuk mulai membangun kepercayaan diri dan stamina Anda. Selalu periksa apakah ada izin khusus yang diperlukan sebelum berangkat.

3. Periksa Kondisi Cuaca

Sebelum berangkat, periksa prakiraan cuaca untuk memastikan kondisi aman. Cuaca yang buruk dapat mempengaruhi kenyamanan dan keselamatan selama mendaki gunung. Selalu siapkan rencana cadangan jika cuaca tiba-tiba berubah.

Selain itu, pastikan jalur yang akan dilalui dalam kondisi baik dan tidak tertutup tanah longsor yang dapat membuat perjalanan menjadi lebih sulit.

4. Persiapkan Peralatan yang Tepat

Pilihlah peralatan yang sesuai untuk pendakian tektok. Anda akan memerlukan ransel yang nyaman dan perlengkapan dasar seperti air, makanan ringan, pakaian tambahan, serta perlengkapan keselamatan seperti senter, kotak P3K, dan gps.

Ransel hiking khusus dirancang untuk kenyamanan dalam perjalanan jarak jauh, tetapi untuk pendakian tektok, ransel ultralight juga bisa digunakan. Pastikan untuk membawa barang-barang penting seperti sunblock, dan alat pemantik api.

5. Kenakan Pakaian yang Tepat

Pakaian yang Anda kenakan harus sesuai dengan kondisi cuaca dan lingkungan. Pilihlah pakaian yang cepat kering dan mampu menyerap keringat, seperti bahan polyester atau nylon, serta hindari bahan kapas yang berat.

Sesuaikan pakaian dengan suhu, musim, dan durasi pendakian. Selalu bawa lapisan tambahan untuk menghadapi perubahan suhu yang mendadak. Pakaian yang tepat akan membuat Anda tetap nyaman selama pendakian.

6. Utamakan Keselamatan

Keselamatan adalah prioritas utama dalam pendakian. Pastikan kondisi fisik dalam keadaan prima dan pilih jalur yang sesuai dengan tingkat kebugaran Anda. Beritahu seseorang tentang rencana pendakian Anda dan tinggalkan peta dengan rute yang akan Anda ambil.

Jika Anda merasa rute terlalu menantang, jangan ragu untuk kembali. Pendakian bersama teman atau bergabung dengan kelompok hiking juga dapat meningkatkan rasa aman.

7. Patuhi Etika

Patuhi prinsip Leave No Trace untuk menjaga kebersihan dan keindahan alam. Ambil hanya foto dan tinggalkan hanya jejak kaki. Jangan tinggalkan sampah atau benda lain di alam bebas, termasuk kulit buah atau sisa makanan.

Bersikap sopan terhadap pendaki lain dan satwa liar dengan tidak mendekati atau memberi makan hewan liar. Selalu tetap di jalur yang ditandai dan permukaan yang tahan lama untuk meminimalisir dampak lingkungan.

PUTRI SAFIRA PITALOKA | VIVIA AGARTA FEBRIATI

