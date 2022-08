Mengintip Lokasi Syuting House of the Dragon di Inggris dan Spanyol yang Menakjubkan

TEMPO.CO, Jakarta - House of the Dragon, prekuel Game of Thrones, difilmkan di beberapa lokasi menakjubkan di Spanyol. Serial baru ini berlatar 200 tahun sebelum kisah Game of Thrones ini akan memuat kisah penuh gejolak Targaryens dan Velaryons.

Karena setiap cerita membutuhkan latar belakang yang sempurna, beberapa lokasi syuting House of the Dragon akan membuat penggemarnya terpesona. Lokasi syuting ini tidak hanya menggambarkan pemandangan yang sempurna, tapi juga bisa melengkapi cerita. Berikut adalah beberapa lokasi syuting dari Inggris dan Spanyol.

1. Gunung St. Michael di Cornwall, Inggris

Gunung St. Michael, Inggris (Pixabay)

Pulau pasang surut Gunung St Michael di Teluk Mount, Cornwall, mudah diakses saat air surut, adalah rumah bagi Kastil St Michael abad ke-12. Di House of the Dragon, kastil digambarkan sebagai Driftmark, kursi dari House Velaryon di Blackwater Bay.

2. Teluk Kynance di Cornwall, Inggris

Tidak terlalu jauh dari Mount's Bay adalah Kynance Cove, bentangan pantai populer yang sering dikunjungi wisatawan Inggris, termasuk keluarga kerajaan. Pantai murni teluk dan tebing dramatis memberikan tampilan dramatis ke kamp Velaryon.

3. Teluk Holywell, Inggris

Holywell Bay (Pixabay)

Pasir keemasan, bukit pasir berumput, dan air yang sempurna untuk body boarding, Teluk Holywell atau Holywell Bay adalah tujuan pantai yang sempurna dengan kesempatan bertualang. Namun, di House of the Dragon, teluk dan pantai adalah bagian dari kisah Stepstones dengan bajak laut, perang, dan karya.

4. Dermaga Hartland di Devon, Inggris

Terletak di Devon, Hartland Quay telah ditampilkan dalam banyak film sebelum Heart of the Dragon. Anda telah melihat lokasi di film seperti Treasure Island (1950) dan Rebecca (2020). Populer dengan pemandangan laut yang menakjubkan dan tebing terjal yang tinggi, keindahan terjal Hartland Quay cocok dengan suasana umum Heart of the Dragon.

5. Castleton di Peak District, Derbyshire, Inggris

Castleton di Peak District, Derbyshire, Inggris (Pixabay)

Lembah sempit yang disebut Cave Dale dan Eldon Hill adalah beberapa lokasi di Castleton di Peak District, Derbyshire, dan muncul beberapa kali di serial ini. The Peak District adalah taman nasional pertama di Inggris dan Wales. Daerah ini terdiri dari lembah dan ngarai batu kapur.

6. Cáceres di Spanyol

Caceres, Spanyol (Pixabay)

Ingat King's Landing yang terkenal dari Game of Thrones? Ya, itu diambil di sini di Cáceres. Di House of Dragon, Cáceres juga akan dijadikan ibu kota. Kota abad pertengahan Cáceres dan jalan-jalannya yang sempit menjadi nada yang sempurna untuk serial ini. Tahukah Anda bahwa kota Cáceres juga merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO?

7. Trujillo di Spanyol

Trujillo di Spanyol (Pixabay)

Tak jauh dari Cáceres adalah kota kecil Trujillo, yang merupakan surga bagi setiap pecinta sejarah. Jalan-jalan Trujillo dengan bangunan abad pertengahan dan renaisans bersejarah ditampilkan di House of the Dragon. Kota ini juga ditampilkan di Game of Thrones sebagai bagian dari King's Landing, yang juga ditampilkan di House of the Dragon.

