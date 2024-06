8 Lokasi Syuting Lovely Runner yang Bisa Dikunjungi saat ke Korea

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai salah satu drama yang tengah naik daun, lokasi syuting Lovely Runner juga berhasil menarik perhatian penonton.

Meskipun drama tvN ini telah berakhir, para penggemar dapat mengobati kerinduan hatinya dengan mengunjungi lokasi syuting dan memasukkannya ke dalam daftar destinasi liburan.

Lovely Runner sendiri merupakan drama yang diadaptasi dari novel web The Best of Tomorrow karya Kim Bbang yang mengisahkan tentang Im Sol, seorang penggemar K-Pop yang melakukan perjalanan waktu.

Jika tertarik mengunjungi lokasi syuting Lovely Runner, berikut ini adalah beberapa lokasi yang bisa Anda kunjungi.

Lokas Syuting Lovely Runner

Ada 8 rekomendasi lokasi syuting Lovely Runner yang bisa dimasukkan dalam list destinasi wisata, di antaranya sebagai berikut.

1. Mongted

Mongted adalah cafe yang terletak di Haenggung-dong, Suwon. Cafe ini dijadikan sebagai toko kaset sekaligus rumah keluarga Im Sol yang juga berdekatan dengan kediaman pemeran utama pria, yakni Ryu Sun Jae.

Mongted menjadi saksi kisah cinta Im Sol dan Ryu Sun Jae karena menjadi tempat pertama mereka bertemu. Cafe tersebut disulap menjadi rumah yang memiliki pilar bata dan gerbang biru.

2. Chung Ang High School

Lokasi syuting Lovely Runner yang bisa dikunjungi berikutnya adalah Chung Ang High School. Tempat Im Sol dan Sun Jae bersekolah ini adalah salah satu sekolah swasta yang cukup megah di Seoul.

Desain gedungnya yang estetik dan megah dapat dijadikan destinasi wisata sambil berfoto dan mengenang adegan-adegan drama Korea Lovely Runner.

3. Hwahongmun Gate

Ketika kembali ke masa lalu, Im Sol banyak menghabiskan waktunya dengan mengukir kenangan indah bersama Ryu Sun Jae, salah satunya di Hwahongmun Gate. Tempat ini terletak di daerah Suwon, Gyeonggi.

Hwahongmun Gate menawarkan pemandangan yang menakjubkan lingkungan yang tenang lengkap dengan suasana tradisional yang masih sangat kental. Selain indah, Hwahongmun Gate menjadi lokasi yang cukup memorable karena menjadi saksi saat Ryu Sun Jae menyatakan perasaannya.

4. Pantai Choenggan

Apakah Anda mengingat adegan yang cukup lucu ketika mobil Kim Tae Sung tenggelam di pantai? Lokasi tersebut adalah Pantai Choenggan yang terletak di kawasan Geoseong-gun, Gangwon-do.

Pantai ini menjadi salah satu destinasi wisata lokal yang ramai dikunjungi saat musim panas karena menawarkan pemandangan lautan jernih yang menakjubkan, pasir putih yang bersih, dan berbagi resort di sekitarnya.

5. Taman Hiburan Sapgyoho

Taman hiburan menjadi salah satu tempat paling manis di drama Lovely Runner karena merupakan tempat kencan Ryu Sun Jae dan Im Sol.

Taman Hiburan Sapgyoho terletak di Dangjin-si, Chungcheongnam-do. Jika ingin berwisata di taman hiburan sambil melihat lokasi yang pernah tampil di drama Lovely Runner, maka Taman Hiburan Sapgyoho wajib masuk dalam list destinasi Anda.

6. Pelabuhan Ayajin

Pelabuhan adalah tempat yang tepat jika Anda ingin merasakan memancing dan menikmati makanan laut yang segar.

Dalam drama Korea Lovely Runner, salah satu pelabuhan yang dijadikan lokasi syuting adalah Pelabuhan Ayajin. Pelabuhan ini terletak di wilayah Toseong, Goseong,Gangwon yang berfungsi sebagai pelabuhan perikanan kecil di daerah tersebut.

7. Universitas Kyung Hee

Sekolah pascasarjana Universitas Kyung Hee terletak di Neung-dong, Gwangjin-gu, Seoul. Tempat ini ditampilkan dalam drama Korea Lovely Runner sebagai tempat upacara penghargaan Festival Film Bakryong.

Sekolah pascasarjana ini adalah salah satu sekolah internasional pertama di Korea Selatan yang didirikan pada tahun 1984 dengan tujuan untuk melatih para pemimpin internasional yang berorientasi pada perdamaian.

8. Jembatan Chuncheon

Satu lagi lokasi syuting drama Korea Lovely Runner yang bisa dikunjungi, yakni Jembatan Chuncheon.

Tempat ini menjadi lokasi yang sangat memorable bagi Im Sol dan Ryu Sun Jae karena di sinilah mereka bertemu setelah bertahun-tahun lamanya.

Jembatan Chuncheon terletak di Pulau Jungdo di atas atas Danau Uiamho, pusat kota Chuncheon. Jembatan tersebut menawarkan pemandangan indah kota Chuncheon.

Demikianlah informasi mengenai 8 lokasi syuting Lovely Runner yang bisa dikunjungi. Semoga bermanfaat, ya.

AULIA ULVA

