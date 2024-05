3 Destinasi di Thailand yang Paling Diminati Turis Eropa, Phuket hingga Krabi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Thailand menjadi destinasi pilihan pertama wisatawan Eropa yang ingin berlibur ke Asia menurut survei baru Agoda. Negara ini dianggap memiliki alam yang indah dengan pulau-pulau yang eksotis. Di antara banyak pilihan tempat berlibur di Thailand, ada tiga destinasi yang jadi favorit orang Eropa, yakni Phuket, Bangkok, dan Krabi.

Apa istimewanya ketiga destinasi itu sehingga jadi pilihan utama wisatawan Eropa?

1. Phuket

Phuket merupakan destinasi paling ramai di Thailand. Menurut studi MoneyTransfers.com tahun lalu, pulau ini menjadi destinasi paling penuh sesak di dunia dengan perbandingan 118 turis untuk satu penduduk lokal. Meski demikian, pulau ini tetap diminati turis.

Kebanyakan orang datang ke Phuket bukan untuk bersantai, melainkan untuk berpesta. Jika mencari pesta, Phi Phi Don dan Phi Phi Lee yang merupakan bagian dari Phi Phi Islands jadi pilihannya. Phi Phi dikenal sebagai salah satu pulau paling populer di Phuket.

Baca Juga: Musisi Dihukum 4 Tahun Penjara karena Bakar Foto Raja Thailand

Di Phuket juga banyak pulau-pulau kecil yang memikat seperti James Bond Island yang menjadi lokasi syuting film James Bond 1974 The Man With the Golden Gun.

2. Bangkok

Bangkok adalah pilihan buat wisatawan yang senang keramaian, kuliner, dan budaya. Ibu kota Thailand ini dipenuhi kuil, jajanan kaki lima yang buka hingga dini hari, dan kehidupan malam yang ramai.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Wisatawan bisa menjelajah sepanjang hari, mulai dari mengunjungi patung Buddha emas raksasa di Wat Pho dan pemandangan menakjubkan Wat Arun, atau habiskan berburu suvenir setiap Sabtu di Weekend Market Chatuchak. Pada malam hari, kunjungi kedai makanan di Chinatown untuk menikmati kuliner lokal yang lezat. Jika ingin wisata yang lebih santai pesanlah pijat tradisional Thailand atau bersantai di Taman Lumpini, satu-satunya ruang hijau di kota ini.

3. Krabi

Dibandingkan Phuket, Krabi tidak terlalu sesak. Wisatawan masih bisa menikmati alam yang indah, suasana santai, dan menjelajah. Banyak hal yang dapat dilakukan di area ini, namun aktivitas utama yang disukai orang-orang di sini adalah menjelajahi pulau. Di kawasan ini banyak pulau kecil yang bisa dijangkau dengan perahu, speedboat, dengan rombongan lebih besar atau lebih kecil. Di pulau-pulau itu, wisatawan bisa berenang atau bahkan menyelam melihat keindahan alam bawah lautnya.

Tapi jika ingin petualangan lebih menantang, ada wisata memanjat batu kapur yang berbatasan langsung dengan laut di Pantai Railay. Tebing kapur ini memiliki lebih dari 700 rute di berbagai tingkat kesulitan, sangat cocok untuk pendaki dengan tingkat keahlian yang berbeda-beda, mulai dari seorang pemula sampai yang berpengalaman.

Krabi juga memiliki pemandian air panas Krabi alami, yang dalam bahasa Thailand diterjemahkan menjadi Namtok Ron. Suhu rata-rata air di pemandian ini sekitar 40-50 derajat Celsius, cukup untuk melemaskan otot-otot setelah seharian menjelajah pulau.

Pilihan Editor: 10 Tempat Wisata di Phuket Thailand yang Populer di Dunia