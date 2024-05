Keindahan Pulau-pulau Thailand yang Ditampilkan di Film Netflix Mother of the Bride

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix menghadirkan pilihan baru dalam rangkaian komedi romantisnya, Mother of the Bride. Film ini masuk dalam daftar terpopuler pekan ini. Kisahnya ringan, menceritakan pernikahan kekasih yang hampir kacau.

Mother of the Bride, yang merupakan karya sutradara film klasik Lindsay Lohan Mean Girls dan Freaky Friday, berkisah tentang pasangan muda, RJ (Sean Teale) dan Emma (Miranda Cosgrove), yang akan menikah. Ibu dari kedua mempelai dan ayah mempelai pria pernah pacaran, tiba-tiba mereka bertemu lagi.

Baca Juga: 5 Pulau Terbaik untuk Dikunjungi pada Liburan Musim Panas 2024 versi Bounce

Plotnya mungkin mudah diprediksi. Namun, kisah ini menarik diikuti, salah satunya berkat tempat-tempat indah yang ditampilkan, mirip film Mamma Mia! Jika Mamma Mia! syutingnya di Pulau Skopelos Yunani, Mother of Bride di Phuket, Thailand.

Lokasi syuting

Syuting untuk Mother of the Bride dimulai pada bulan April 2023 di Thailand. Sebagian besar film diambil di dua resor liburan mewah di Phuket dengan pantainya yang menakjubkan.

Adegan pembukaan menunjukkan RJ melamar Emma di sebuah restoran mewah di London, dengan pemandangan cakrawala kota seperti London Eye, Shard, dan Big Ben.

Baca Juga: 8 Destinasi Slow Travel di Asia Termasuk di Indonesia

Kemudian ada adegan singkat Emma mengunjungi tempat kerja ibunya Lana (Brooke Shields) di San Francisco untuk menyampaikan berita pertunangannya yang mengejutkan. Ada gambaran singkat dari Jembatan Golden Gate.

Pernikahan indah ini difilmkan di Anantara Layan Phuket Resort dan Anantara Mai Khao Phuket Villas, keduanya merupakan bagian dari merek Minor Hotels. Pendiri perusahaan ini juga muncul sebagai cameo. Film menunjukkan tempat-tempat indah di resor itu, seperti iklan, dengan pantai pribadi, studio yoga, spa, dan vila dengan kolam renang pribadi.

Anantara Layan Phuket Resort

Layan Phuket Resort bahkan memiliki kapel pernikahannya sendiri di tepi tebing, meskipun dalam film tersebut pasangan tersebut mengucapkan janji pernikahan mereka di Pantai Layan di resor tersebut.

Layan Phuket memiliki 30 suite, 46 vila kolam renang, dan 15 tempat tinggal dengan kolam renang membentuk resor yang luas, di mana para tamu menghabiskan hari-hari bersantai di pasir di antara perawatan spa yang memanjakan dan makan santai di beberapa restoran indah di lokasi.

Anantara Mai Khao Phuket Villas

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Lokasi kedua, Anantara Mai Khao Phuket Villas, berjarak 40 menit berkendara ke utara Anantara Layan Phuket Resort. Mirip dengan lokasi syuting pertama, pantai adalah daya tarik utama dari kompleks vila kolam renang ini, tempat para tamu melepaskan tekanan kehidupan modern di kelas yoga dan Muay Thai atau menjelajahi Taman Nasional di dekatnya.

"Itu seperti pernikahan di destinasi yang sebenarnya," kata sutradara Mark Waters tentang lokasi film produksi Netflix original ini, seperti dilansir dari TimeOut. “Kami tinggal di hotel yang sama dan pergi ke restoran yang sama, jadi semua orang tentu saja menjadi teman.”

Kota Tua Phuket

Kota Tua, yang menambah keaslian dan pesona, serta Pantai Patong, Kata, dan Laem Singh. Tiga lokasi terakhir semuanya dapat diakses melalui Phuket, namun hanya dapat dicapai dengan perahu. Mother of the Bride bukan satu-satunya film yang mengambil lokasi di sini, ada juga The Beach dan The Impossible, keduanya difilmkan di area tersebut.

Teluk Phang Nga

Teluk Phang Nga merupakan tempat populer untuk olahraga air dan menikmati pemandangan dalam tur. Wisatawan dapat melihat lebih dekat tebing dan teluk pantai, menikmati suguhan lezat, dan membeli kerajinan tangan yang dibuat dengan penuh cinta oleh penduduk setempat, serta berjemur di bawah sinar matahari.

Teluk Phang Nga terletak tepat di sebelah Phuket (terletak tepat di antara Phuket dan daratan utama), salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi dan difoto di Thailand. Terdiri dari tebing batu kapur yang indah, perairan hijau zamrud, laguna tersembunyi, dan pulau-pulau indah, Teluk Phang Nga adalah bagian dari Taman Nasional Ao Phang Nga yang lebih luas.

TIMEOUT | CN TRAVELLER

Pilihan Editor: 6 Hotel dan Resor Mewah yang bakal Hits di 2024, dari Bali hingga Sumba